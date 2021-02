Ice ice baby! 5 tips voor schaatsen op natuurijs

Jaja, de schaatsen mogen na drie jaar ein-de-lijk weer uit het vet. Het kwik is aan het dalen tot maximaal -15 graden en dat is de perfecte temperatuur voor een goede laag natuurijs. Daarom 5 tips voor als je jezelf dit weekend op glad ijs begeeft.

Ok, even een kleine disclaimer vooraf om teleurstelling te voorkomen. Mocht het dit weekend (met name zaterdag) namelijk te druk worden, dan gaan enkele populaire schaatsgebieden dicht.

Ga nooit alleen erop uit

Regel numero uno. Ga altijd minimaal met z’n tweeën of met een groepje schaatsen. Licht daarbij ook even het thuisfront in voor de zekerheid en zorg ervoor dat je voor het donker thuis bent. Houd de lokale ijssituatie in de gaten

De kwaliteit van natuurijs kan per regio verschillen. Ken je de locatie waar je gaat schaatsen niet? Vraag dan advies aan de lokale ijsclub of informeer bij andere schaatsers. Zorg voor goed passende en geslepen schaatsen

Voordat je een scheve schaats rijdt (ha!), is het handig om je schaatsen te slijpen. Met scherpe schaatsen heb je meer grip en sta je dus stabieler op het ijs. Let op bruggen, dieren en planten

Het ijs is hier meestal onveilig. Bij lage bruggen moet je vooral uitkijken dat je je hoofd niet stoot. En dat je rugzak niet blijft hangen, als je er onderdoor gaat. Wees op je hoede voor windwakken

Een windwak (gat) is herkenbaar aan een geel-witte rand. Behalve het gat zelf, is het ijs aan de randen dunner.

Schaats ze!

