Lig je geregeld rusteloos in bed, of ben je juist overdag erg moe terwijl je altijd op een keurig tijdstip onder de wol ligt? Dan is het de hoogste tijd om je slaapritme onder de loep te nemen. Want iedereen gedijt weer op een ander slaappatroon.

Allereerst: je slaapritme en slaappatroon zijn twee verschillende dingen. Je slaappatroon is hóe je slaapt (of juist niet, in het geval van slapeloosheid), en het slaapritme is het aantal uren slaap dat de mens in de verschillende levensfasen nodig heeft. Dit verschilt namelijk per leeftijdscategorie, een baby heeft een ander slaapritme dan een volwassene.

Slaapritme per levensfase

Het zit namelijk zo: pasgeboren baby’s slapen vrijwel continu, met een gemiddelde van zo’n veertien tot achttien uur per dag. Naarmate ze ouder worden verschuift dit ritme en heeft het kind ook minder slaapuren nodig. Een puber heeft zo’n negen uur slaap nodig, en een volwassene heeft gemiddeld voldoende acht uur slaap per nacht. Vijftigplussers hebben weer minder slaap nodig dan jongvolwassenen en er zijn natuurlijk uitzonderingen, maar globaal gezien is dit het standaard slaapritme van de mens.

Slaapfases

Nu zijn we er nog niet, want de kwaliteit van deze slaapuren is van groot belang. Zoals je wellicht wel weet bestaat de slaap uit verschillende cycli: de inslaapfase, de lichte slaap, de overgangsfase naar diepe slaap, de diepe slaap en tot slot de REM-slaap. De eerste drie slaapcycli of de eerste vier uur slaap worden de kernslaap genoemd. Tussen iedere fase word je even licht wakker, wat velen niet merken. Maar als je tussen iedere fase juist wél wakker wordt omdat je bijvoorbeeld een onwijs lichte slaper bent, zijn die acht uur slaap een stuk minder kwalitatief dan wanneer je aan een stuk doorslaapt.

Dit is jouw slaapritme

Maar hoe weet je nou welk slaapritme het best bij jou past? Allereerst moet je uitvogelen of je een ochtend- of avondmens bent. Presteer je het best in de ochtend? Dan ben je een ochtendmens ten voeten uit. En word je omschreven als een echte nachtbraker? Dan is de kans groot dat je een avondmens bent. Om erachter te komen wanneer je het beste slaapt, kun je tijdens een vakantie eens de wekker links laten liggen en kijken wanneer je vanzelf wakker wordt in de ochtend. De wekker kan je bioritme namelijk flink in de war schoppen. Met deze kennis in pacht kun je vervolgens ritme aannemen dat bij jou past.

Niet te lang uitslapen

Tot slot: uitslapen is prima en soms heerlijk om te doen, maar experts raden aan niet langer dan één slaapcyclus uit te slapen. Dit staat gelijk aan anderhalf uur langer slapen dan je normaliter doet. Blijf je nog langer liggen? Dan werkt dit alleen maar averechts en word je alleen maar suf in plaats van meer uitgerust.

