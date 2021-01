Ik deed een online spirituele reading en dit kwam eruit

Ik gooi hem er nog maar een keer in: New year, new me. Elk jaar hebben we goede voornemens: afvallen, sporten, meer tijd met familie doorbrengen. En dat heb je allemaal zelf in de hand. Wat je niet zelf in de hand hebt, is wat er op je pad komt (of zoiets). En omdat ik daar nieuwsgierig naar ben, deed ik een online spirituele reading.

To be honest: ik ben altijd wel een tikje sceptisch geweest als het gaat over waarzegsters, helderziende helers en toekomstvoorspellers. Maar ook ik heb goede voornemens en één daarvan is: meer open minded zijn. In de breedste zin van het woord. Daarom volgde ik een spirituele reading. Normaal gesproken is dit face to face, maar vanwege de corona-maatregelen online.

Spiritualiteit is een trend

Daar zit ik dan. Het voelt een beetje gek om zoiets persoonlijks via videobellen te doen, maar het kan even niet anders. Ik heb een afspraak met Colin Enrico (31), hij noemt zichzelf ‘spiritueel begeleider’ en behandelt allerlei facetten van spiritualiteit zoals: meditatie, readings, kaartleggen, huisreinigingen en alles wat te maken heeft met het hoger bewustzijn.

Per direct heb ik door, dat dit niet ‘even snel’ afgehandeld wordt. Colin neemt echt de tijd. Hij begint met het voorstellen van zichzelf. ‘Spiritualiteit heb ik van huis uit meegekregen. Mijn moeder is reiki-master en deed ook aan meditatie. Mijn vader is juist heel erg nuchter. Qua liefde voelt mijn vriendin ook echt als zielenmaatje. Je moet echt open staan voor spiritualiteit als je het wil ervaren. Men is bang voor het onbekende, waardoor er lacherig en zweverig over wordt gedaan. Er is nog steeds onwetendheid en dat is zonde.’

Dan hebben we het even over de yogascholen en (online) meditatie-programma’s die als paddestoelen uit de grond schieten. ‘Tegenwoordig is spiritualiteit een trend aan het worden. Vooral in deze corona-tijd, om rust en bewustzijn te creëren. Maar het gaat veel verder dan gewoon een trend. Het begint echt met een positieve mindset en het teruggaan naar jezelf; wie ben ik, wat wil ik. Echt het ‘zijn’, eigenlijk de pure ziel die je als baby bent. Daarnaast is er de wet van aantrekking: wat je geeft, is wat je krijgt. Je acties en intenties bepalen uiteindelijk het resultaat.’

Tijd van bewustwording

Heb je het idee dat er nog steeds taboe rust op spiritualiteit, vraag ik hem? ‘Ja, nog steeds. Vroeger werd het al gezien als kwaadaardig, zwarte magie. Men werd ook van de domme gehouden. En wat denk je van alle films waarmee men bang wordt gemaakt. Daarom praat ik niet over geesten, maar energieën. Maar iets wat onbekend is, kan nooit onbekend blijven. We zijn beland in een nieuw tijdperk: tijd van bezieling, bewustwording en liefde. Ik hoop wel dat meer mannen er voor open gaan staan.’

En dan zijn we aangekomen bij de spirituele reading. Hij geeft gelijk een disclaimer: ‘een reading is voor iedereen anders. Iedereen heeft een andere energie en een andere vibe’” Hij is er naar eigen zeggen niet voor om mijn toekomst te voorspellen, maar om uit te gaan van de energie op dat moment. “Het gaat om het hier en nu. Het verleden bestaat niet meer en de toekomst heb je zelf in handen”, drukt ie mij op het hart. En dan begint hij met orakel kaarten leggen: verleden, heden en toekomst.

Verleden, heden en toekomst

Hij voelt spanning op zijn borst en zegt dat ik gespannen ben. En dat klopt; ik vind het best een beetje spannend zo’n spirituele reading. Dan legt hij de kaart voor verleden: ‘Geschenken van God. Je hebt de angst gehad om liefde te ontvangen en echt ergens voor open te staan. Vaak ligt het aan een stukje zelfliefde, heb je dat gemist?’ Waarop ik nadenk en besef dat ik niet altijd genoeg van mijzelf houd.

Dan legt hij de tweede kaart voor heden: ‘Jij bent veilig. De energieën die je van andere oppakt, daar ben je vanaf nu voor beschermd. Concentreer op je hart en de liefde, in plaats van je angsten. Je trekt aan wat je geeft. Als je je angsten los laat, heb je meer tijd en energie om aan je eigen doelen te werken. Laat los wat anderen over je denken.’ Kijk, hier heb ik wat aan. Sterker nog: ik begin er vandaag nog mee!

Tot slot kijken we naar de toekomst: ‘Chakra’s schoonmaken. Eigenlijk betekent dit gewoon dat je alles moet loslaten. We nemen energieën en vibraties over van anderen, bijvoorbeeld stress, angsten of pijn die we onbewust opslaan. Die kan je loslaten door: ademhalingsoefeningen, mediteren en soundhealing.’ Dit is mij nog iets te vaag, maar ik kan er wel inkomen dat je emoties en gevoelens van anderen overneemt. En dat je die vervolgens opslaat in je hoofd of lijf. Met mediteren ben ik al bekend, maar wie weet waag ik mijzelf een keer aan een klankschaalsessie.

Bron: Colin Enrico | Beeld: Getty