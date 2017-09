In deze maanden weeg je het minst (en het is al bijna zover)

Hoewel het natuurlijk eigenlijk de bedoeling is dat we het hele jaar op ons lichtst zijn, blijken we het grootste deel van het jaar toch iets meer te wegen dan in een bepaalde periode. Maar er is ook goed nieuws, want die maanden breken al bijna aan!

Amerikaanse wetenschappers hebben onderzocht in welke tijd van het jaar we het slankst zijn. En wat blijkt? In oktober en november geeft de weegschaal het laagste getal aan.

Halve kilo

Voor het onderzoek werd het gewicht van ruim drieduizend Amerikanen, Japanners en Duitsers bijgehouden. De proefpersonen kwamen de meeste kilo’s aan tijdens de feestdagen – een resultaat waar we op zich niet van staan te kijken. Tijdens die feestdagen kwam er ongeveer een halve kilo bij, waardoor het in januari een stuk moeilijker is om je streefgewicht weer te halen. Na tien maanden is het ons dan toch gelukt. Dan (in oktober en november dus) wegen we het minst van het hele jaar.

Wil je zelf gewicht verliezen? De onderzoekers geven als tip mee hier in oktober en november mee te beginnen, zodat je een goed startpunt hebt en de kans op slagen het grootst is.

