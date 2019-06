In en uit je comfortzone: praat mee over online shaming met VIVA x The Dylan Talks op 16 juli

Noteer in je agenda en neem je vriendinnen in de arm, want op dinsdag 16 juli praten we over iets dat iedereen aangaat: online shaming. Op die dag vindt namelijk de allereerste editie van VIVA X The Dylan Talks plaats. Een spraakmakend VIVA-panel neemt het aanwezige publiek mee in hun ervaringen en kijk op de wereld van online shaming.

Online shaming

Misschien heb je er zelf niet eens direct mee te maken, maar toch zie je het – zodra je door je feed scrollt – voorbij komen: online shaming. Het is net als een epidemie, die overal toeslaat. En al ben je er zelf niet mee in aanraking gekomen, sta dan eens stil bij de mensen die iedere dag een emmer shit over zich heen krijgen. Of sta stil bij de kinderen van nu, die online opgroeien met het idee dat het nooit goed genoeg is.

Over anderen de maat nemen op social media en hoe we op een nette manier de discussie kunnen voeren zonder respectloos te zijn of iemand te kwetsen. Hoe is het voor iemand die online wordt geshamed? Wat zijn de gevolgen? Hoe discussiëren we op, bijvoorbeeld, Instagram zonder dat het overslaat in online haat?

Het panel

Op deze speciale avond is VIVA’s hoofdredacteur Debby Gerritsen de moderator en zullen er diverse panelleden deelnemen aan het gesprek waaronder o.a. Mayra Louise (auteur Op je lijf geschreven), Madeleijn van den Nieuwenhuizen (commentator Zeikschrift en intiatiefnemer Corry Tendeloo-standbeeld) en media psycholoog Michelle Wrede. Tickets zijn hier verkrijgbaar.

The Talks duren maximaal 60 minuten en starten stipt om 20:00 uur. Deuren gaan open om 19.30. Je kunt de tickets via deze link bestellen. De opbrengsten van VIVA X The Dylan Talks worden geschonken aan een lokaal goed doel.

