Oef: in je leven ben je dus gemiddeld zóveel keer dronken

De keren dat we wakker werden met een bonkend voorhoofd, intense nadorst en een intense misselijkheid zijn helaas niet op twee handen te tellen. Terwijl je zou denken dat de tijd leert iets minder diep in het glaasje te kijken, leert recent onderzoek dat het tegendeel waar is en we nog heel veel dronken avonden tegemoet gaan.

Nu is het te voorspellen dat we in ieder geval een zomer vol drank in het verschiet hebben. Want laten we wel wezen: na een jaar binnenzitten en alleen zijn, kunnen we niet wachten tot we weer een avondje kunnen barhangen. (Oh, laat die maatregelen als de wiedeweerga versoepelen please)

4.004 keer dronken

Maar maak je borst maar nat, want na deze zomer is het niet gedaan. Nee, er volgen ook in ons volwassen leven nog heel wat avonden vol wijn. Want als we de rekensom uit het betreffende onderzoek moeten geloven, is de gemiddelde mens in zijn leven maar liefst 4.004 keer ladderzat. Oef.

Rekensom

Zo zit dat: laten we zeggen dat je vanaf je 17e drie keer per week in de kroeg hangt en dat volhoudt tot je 22e. Dat komt neer op zo’n 780 keer dronken worden. Daarna doe je het iets rustiger aan en drink je tot je dertigste ongeveer 1,5 glas wijn per week. Opgeteld komt dat op 1.404 keer dronken zijn. Daarna drinkt de gemiddelde mens een glas per week, en de gemiddelde vrouw wordt 83 jaar. Dan kun je er dus nog 2.600 dronken avondjes bij op tellen.

Heel veel katers…

Alles bij elkaar opgeteld komt dat op het schrikbarende aantal van 4.004 keer dronken in je gehele leven. Of het ook betekent dat je dan hetzelfde aantal katers tegemoet gaat blijft gissen, maar het klinkt ons vrij intens in de oren. Misschien toch maar af en toe ene alcoholvrije maand inplannen?

