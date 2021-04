In vertrouwen: ‘Hoe langer dat stiekeme duurde, hoe moeilijker ik het ermee kreeg’

Deze week bij ‘In vertrouwen’: verliefdheid overkomt je, daar kan Mandy over meepraten. Zij viel voor een bezette man.

Mandy (30) was negen maanden lang de geheime minnares van haar huidige vriend.

‘De gevoelens die ik voor hem had, waren sterker dan mijn gezonde verstand. Ik was the other woman, en ja, daar heb ik mensen mee gekwetst. Maar dit was geen spelletje voor mij. Als ik één ding kon zeggen tegen de ex-vrouw en de kinderen van mijn vriend, zou dat ‘sorry’ zijn. Ik heb meerdere pogingen gedaan, maar het heeft geen zin. Zij zullen nooit begrijpen waarom ik deed wat ik heb gedaan. Ik heb ze nooit willen kwetsen. Ik werd gewoon verliefd en kon die gevoelens niet negeren. God weet dat ik het heb geprobeerd.’

Stiekeme liefde

‘Zo’n zeven jaar geleden gingen we na het werk met een groepje wat drinken. De groep werd kleiner en het gesprek steeds interessanter. Voor die tijd hadden we nooit veel contact, maar die avond klikte het. Uiteindelijk was iedereen naar huis en zaten wij nog te praten. Conclusie na die avond: we moesten echt vaker samenwerken. Zo gezegd, zo gedaan. Mijn baas gaf ons een aantal gezamenlijke opdrachten en dat was het begin van een vriendschap. Ik zeg vriendschap, want we hadden echt geen bijbedoelingen. We waren allebei niet op zoek. Hij was getrouwd en ik kwam net uit een moeilijke relatie. Maar hoe langer we samenwerkten, hoe hechter onze band werd.’

‘We begonnen elkaar te plagen. Plagen werd flirten en dat resulteerde in een eerste, totaal onverwachte kus. Na het werk zaten we nog even te praten in zijn auto. Toen gebeurde het: bij het afscheid nemen gaven we drie kussen op de wangen en… één op de mond. De weken daarna leefde ik in een roes. Ik was verliefd, maar ik wist niet wat zijn plannen of verwachtingen waren. Natuurlijk merkte ik wel dat hij me leuk vond, maar ik had geen idee of hij ooit zijn vrouw voor mij zou verlaten. Dus genoot ik van het geflirt en de kriebels in mijn buik. In het begin voelde dat geweldig, als een groot avontuur. Totdat ik echt wat voor hem begon te voelen. Hoe langer dat stiekeme gedoe duurde, hoe moeilijker ik het ermee kreeg. Vooral als ik hem ’s avonds moest laten gaan en wist dat hij bij haar zou slapen.’

Het kwam uit

‘Na een tijd kon ik het niet meer voor mezelf houden. Ik nam mijn beste vriendin in vertrouwen en een mannelijke collega met wie ik het goed kon vinden. Dat laatste had ik beter niet kunnen doen, want hij bleek via-via mensen te kennen die bevriend waren met de vrouw van mijn vriend. Zo kwam onze affaire aan het licht en werden we gedwongen om de waarheid te vertellen. Ik heb me nooit eerder in mijn leven zo klein gevoeld. Zijn vrouw heeft hem meteen de deur uitgegooid. Ik heb haar nooit ontmoet. Ze hebben onmiddellijk de scheidingsprocedure opgestart en hij is bij mij ingetrokken.’

Nieuwe vrienden

‘Niet dat daarna alles van een leien dakje ging. We raakten het grootste deel van onze vrienden kwijt en ook mijn ouders waren er niet blij mee. Zijn kinderen waren, en zijn eigenlijk nog steeds, razend. En dan vooral op mij. Al die kritiek had onze relatie kapot kunnen maken, maar onze band werd er alleen maar sterker door. Zes jaar later is dat gevoel nog steeds niet veranderd. Mijn ouders zijn bijgedraaid en we hebben veel nieuwe vrienden gemaakt. En als kers op de taart hebben we samen een dochter gekregen.’

‘Mensen vragen me weleens of ik niet bang ben dat mij hetzelfde zal overkomen, dat hij mij ook zal bedriegen met een ander. Daar heb ik echt nog geen seconde bij stilgestaan. Of hij zijn vrouw ooit had verlaten als onze relatie niet was uitgekomen, kan ik niet inschatten. Maar dat doet er ook niet meer toe. Ik weet dat mijn gevoelens toen al te sterk waren om weg te stoppen. Ik heb het geprobeerd, maar ik kon en kan me nog steeds geen leven voorstellen zonder hem. Ja, ik ben egoïstisch geweest. Maar iemand zei ooit tegen me: in de liefde moet je af en toe aan jezelf durven denken. Ik ben blij dat ik dat gedaan heb.’

Tekst: Elien Geboers | Beeld: Getty Images

Deze ‘In vertrouwen’ heeft eerder in VIVA gestaan