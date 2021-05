In vertrouwen: ‘Mijn hoge inkomen nekte onze relatie’

Mannen zien hun vrouw heus graag werken, zolang ze maar niet meer verdienen dan zij. Dat is althans wat Claire (31) aan den lijve ondervond.

‘Toen Jorrit en ik elkaar ontmoetten, studeerde ik nog. Ik had net genoeg geld om van rond te komen, tenminste: als ik een paar keer per week pasta met ketchup at. Een heel verschil met Jorrit, die werkte als ambtenaar. Toch was geld destijds nooit een issue. Toen we gingen samenwonen, maakten we een verdeelsleutel en ik droeg naar rato mijn steentje bij. Dat hield in de praktijk in dat Jorrit meer betaalde dan ik, maar ik verraste hem op mijn beurt zo nu en dan met een leuk stedentripje. Ik kan goed sparen en legde regelmatig wat opzij om hem mee te verrassen.’

‘Op die manier voelde het eerlijk, al dacht ik wel dat Jorrit het geweldig zou vinden toen ik afstudeerde. Ik kreeg een baan met een fijn salaris, maar toen ik na drie jaar mijn eigen accountantskantoor opzette, verdiende ik in één klap tweeënhalf keer zoveel als hij. En hoewel je zou denken dat geld wel het laatste probleem is wat je hebt met zo’n riant gezamenlijk inkomen, begon op dat moment de ellende. Toen ik mijn eerste jaarcijfers binnen had, was ik was super opgewonden. Dit was waar ik al die tijd zo hard voor had gewerkt! Maar toen ik Jorrit het nieuws vertelde, leek hij niet bepaald gelukkig. Ik snapte er niets van. Hij feliciteerde me en zei ook dat hij trots op me was, maar daarna werd hij heel stil en gaf alleen nog korte antwoorden.’

Jaren vijftig

‘Ik begreep niets van deze houding, we zouden dit toch moeten vieren? Nadat ik bleef aandringen, vertelde Jorrit me dat het hem dwars zat dat ik ineens zoveel meer verdiende dan hij. Omdat hij waarschijnlijk wel voelde dat hij zich nogal lullig gedroeg, probeerde hij er een grap van te maken. Iets als: ‘Straks denken mijn vrienden nog dat ik een golddigger ben’, maar zijn lach was geforceerd. ‘Doe normaal’, zei ik. ‘We dragen toch allebei in emotioneel opzicht evenveel bij aan onze relatie? Of we evenveel verdienen, is daarvoor toch totaal niet belangrijk? Jij hebt jarenlang meer verdiend dan ik, en nu zijn de rollen omgedraaid, who cares?’ ‘Ja, maar dat is anders. Dat snap je toch wel?’’

‘‘Serieus!?’ vroeg ik. ‘Hallo, de jaren vijftig belden: ze willen hun misogyne ideeën terug. Maar goed, als je er zo mee zit, mag je me op jouw rekening mee uit eten nemen om het te vieren.’’

‘Die avond draaide Jorrit een beetje bij. Hij nam me inderdaad mee uit eten, maar inwendig baalde ik dat hij mijn blijdschap toch een beetje had verpest. Het verbaasde me ook: het was nooit een seconde in me opgekomen dat dit iets zou zijn waar Jorrit mee zou kunnen zitten. Ik zag hem totaal niet als het patriarchale type. Maar wat had ik het mis. Ik had er geen idee van wat me nog te wachten stond. Niet veel later verraste ik Jorrit met dure concertkaartjes voor Robbie Williams in Wembley, samen met een bevriend stel zouden we er een minivakantie van maken. Maar in plaats van enthousiast te zijn, was het eerste wat Jorrit vroeg of mijn vrienden me hadden terugbetaald. ‘Nee Jor, natuurlijk niet’, zei ik geïrriteerd. ‘Dat zou nogal raar zijn hè, als je een cadeau geeft en diegene dan zelf laat dokken.’

Hij bleef er echter over doordrammen, wilde zelfs weten ‘hoeveel ik van hem kreeg.’ Ik snapte er niets van. Ik zei dat toen ik nog veel minder verdiende dat hij, hij er ook geen problemen mee had als ik hem trakteerde op een weekendje weg. Maar ook nu was dat volgens hem weer ‘anders’. Uiteindelijk accepteerde hij mijn cadeau, maar stond hij er heel krampachtig op om overal het eten te betalen. Zelfs toen ik op het vliegveld een broodje haalde, haastte hij zich om voor me te betalen.’

Tekst: Vivienne Groenewoud | Beeld: Getty