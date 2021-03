In vertrouwen: ‘Als je niet bij Max uit de buurt blijft, zal ik je vinden, schreef ze’

Elke week vertelt een lezeres in de rubriek ‘In vertrouwen’ haar verhaal. Deze week: Anna (33). Een nieuwe relatie betekent onbezorgd leuke dingen doen en alleen maar oog hebben voor elkaar. Dat dacht Anna ook toen ze Max ontmoette. Totdat zijn ex haar begon te stalken.

‘Het duurde even voordat het me echt, bewust, begon op te vallen, maar toen zag ik haar ineens overal. De jonge vrouw met het lange zwarte haar dat bijna tot op haar billen viel. In de supermarkt. Tijdens mijn spinningles. Of gewoon in het centrum van het dorp waar ik woon, als ik een rondje liep. Ik deed het eerst af als toeval, maar nadat ik me eenmaal bewust was geworden van haar aanwezigheid, bekroop me al snel een onprettig gevoel.’

‘Op een avond, toen ik bij een vriendin vandaan kwam en ik haar weer zag staan, vlak bij mijn auto, keek ze me plotseling recht aan. Haar blik was zo duister, venijnig bijna, dat ik een koude rilling over mijn rug voelde lopen. Ik stapte snel in en reed naar huis. Max, sinds een paar maanden mijn vriend, zat bij mij thuis achter zijn laptop te werken toen ik binnenkwam. Hij keek op en zag direct dat er iets aan de hand was.

”Hé liefje! Is er iets? Je ziet eruit alsof je een geest hebt gezien.’ Ik vertelde hem over de jonge vrouw, dat ik haar ineens overal zag. ‘Echt, ik geloof gewoon niet meer dat het toeval is. Zeker niet na hoe ze me daarnet aankeek, alsof ze me wel kon vermoorden! Ik ken haar niet eens, ik snap er niets van. Ze had echt van die gitzwarte, doordringende ogen en dan dat lange zwarte haar. Beetje een Samara uit The ring-vibe geeft ze af….’ Mijn woorden stierven langzaam weg, toen ik zag hoe Max’ gezicht betrok.’

Rare belletjes

‘Als we het hebben over stalkers, krijgen de meeste mensen daar direct een beeld bij. Misschien dat van Joe Goldberg uit de Netflix-serie You, die ikzelf met veel plezier gebingewatched heb. Of de idioten die geobsedeerd zijn door een of andere celeb. Of aan het programma Gestalkt, waarin mannen die hun ex maar niet met rust kunnen laten worden geconfronteerd. Maar een vrouw die een andere vrouw stalkt die ze niet eens persoonlijk kent? Dat is waarschijnlijk niet het eerste wat bij je opkomt. En toch is dat precies wat mij overkwam.’

‘Toen ik Max leerde kennen, zei hij dat hij net uit een relatie kwam en dat het nogal een heftige break-up was geweest. Het enige wat bij mij bleef hangen, was dat hij single was. We wisselden telefoonnummers uit. Whatsappjes werden al snel urenlange Facetime-sessies die uitdraaiden op dates. We hadden het geweldig samen, maar na een maand of twee begonnen de eerste barstjes in mijn geluksbubbel te verschijnen door het opduiken van de vrouw met het lange zwarte haar.’

‘Op een ochtend werd ik wakker met zeventien gemiste oproepen op mijn telefoon, allemaal van een nummer dat ik niet kende. Terwijl ik het nummer probeerde op te zoeken, werd ik weer gebeld. Vast weer zo’n irritante telemarketeer, dacht ik. Ze waren die week ervoor weer flink actief geweest. Geïrriteerd nam ik op en zei: ‘Ik wil niet overstappen van energieleverancier en ik wil ook geen ander telefoonabonnement, dus hou alsjeblieft op met bellen!’ Het was een paar seconden stil, voordat ik een stem hoorde zeggen: ‘Dat kan. Als jij uit Max’ leven verdwijnt, hou ik op met bellen.’ Daarna werd er opgehangen.

‘Ik stond perplex. Wie was dit? En waarom had ze het over Max? Even schoot er door mijn hoofd: hij zou er toch niet iemand naast hebben? Ik belde Max en vertelde wat er was gebeurd. ‘Hè?’ zei hij, ‘weet je zeker dat diegene mijn naam noemde?’ ‘Heel zeker,’ zei ik. Max vloekte. ‘Raar. En nee, natuurlijk heb ik geen ander, doe normaal! Luister, blokkeer het nummer gewoon, dan kan diegene je niet meer lastigvallen.”

Doorgedraaid

‘Nadat ik het nummer had geblokkeerd, was het even rustig. Maar twee dagen later belde er een ander telefoonnummer dat ik niet kende. Deze keer drukte ik het nummer direct weg, waarna er een stroom berichtjes volgde. ‘Vies wijf, ik weet dat je dit leest. Knoop in je oren wat ik schrijf, smerige hoer. Als je niet bij Max uit de buurt blijft, zal ik je vinden. Ik weet waar je sport, waar je boodschappen doet en waar je werkt. Kijk maar goed over je schouder.’ Ik schrok. Was dit misschien de vrouw die ik overal zag? Tegelijkertijd was ik woest. Wie was zij om mij een hoer te noemen? Ik maakte screenshots van de berichten en appte ze naar Max. Het was me inmiddels overduidelijk dat hij iets voor me verzweeg, en ik eiste een antwoord.’

‘Dat kreeg ik deze keer. ‘Fuck. Ik hoopte dat ze vanzelf zou ophouden, maar blijkbaar niet dus. Sorry lief, maar ik ben bang dat dit mijn ex is. Joyce. Ze is wel vaker een beetje doorgedraaid als we uit elkaar waren. Alleen de vorige keren kwam het altijd weer goed tussen ons. Waarschijnlijk heeft ze nu in de gaten dat ik het echt niet meer trek. Dat ik niet meer terugkom, en is dit het resultaat.’

‘Een deel van mij baalde dat ik in hun relatiedrama werd meegesleurd, maar ik snapte ook wel dat Max hier net zo min op zat te wachten als ik. Die avond zei ik: ‘Je moet dit oplossen Max, ik kan geen telefoonnummers blijven blokkeren en elke keer angstvallig om me heen kijken als ik ergens naartoe ga.’ Precies op dat moment kreeg ik weer een app binnen: ‘Sletje. Ik hoop dat je snel doodgaat.’ Ik drukte het scherm in Max’ gezicht. ‘Oke, ik ga met haar praten. Negeer het gewoon voor nu.”

Tekst: Vivienne Groenewoud

