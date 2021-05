Influencer deelt haar psoriasis en moedigt anderen aan: ‘Verstop je niet’

Psoriasis is een auto-immuunaandoening die kan zorgen voor een schilferende huid met roodheid en jeuk. Omdat de ziekte zo zichtbaar is, kan het ook je zelfvertrouwen raken. Influencer Michelle Nyasha heeft zelf psoriaris en roept iedereen op zich net als zij niet meer te verstoppen.

Op haar Instagramaccount deelt Michelle Nyasha de ongefilterde beelden van haar struggle met psoriasis. In haar posts legt ze uit wat de aandoening inhoudt en hoe ze er mee omgaat. ‘Twintig jaar geloofde ik dat mijn psoriaris afzichtelijk is en ik me moet bedekken. Ook al ziet het er niet mooi uit, ik heb geaccepteerd dat het bij mij hoort en ik het niet zou moeten verstoppen’, zegt de influencer op Instagram.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Michelle Nyasha (@lordmich)

Imperfecties

Michelle deelt de hoogte- en dieptepunten evenals de medicatie en behandelingen die voor haar wel of juist niet werken. ‘Ik vond het echt moeilijk om deze foto’s niet te bewerken. Ik zag zoveel imperfecties dat ik mezelf afvroeg waarom ik zichtbare poriën en psoriasis zie als imperfecties. Damn maatschappij… je hebt gewonnen, dacht ik. Ik werk er echt aan om heel veel onrealistische overtuigingen die zo in ons geworteld zitten los te laten.’

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Michelle Nyasha (@lordmich)

‘Wereld stortte in’

Ze deelt soms ook make-uptips, maar ziet make-up tegenwoordig als iets waar ze mee kan experimenteren – niet als een middel om zichzelf te verstoppen. ‘Opgroeien met psoriaris was al zwaar genoeg, maar toen het ook nog uitbreidde naar mijn gezicht voelde het alsof mijn wereld instortte. Nu in 2021 zie ik make-up als een keuze en iets wat ik doe voor mijn plezier. Niet omdat ik iets moet verbergen waar ik me voor schaam.’

Bron: Glamour UK | Beeld: Instagram