Sarah Nicole Landry is op Instagram een bekende onder de naam @thebirdspapaya. Op Instagram deelt ze regelmatig realistische foto’s van hoe een lijf eruit ziet na een bevalling. Ze wil daarmee een lans breken voor vrouwen die worstelen met hun zelfbeeld, maar krijgt er naast applaus triest genoeg ook een inbox vol kwetsende opmerkingen voor terug.

Onder het mom van body positivity worden op social media steeds meer ongefilterde foto’s van verschillende lijven gedeeld. De boodschap: ieder lichaam is mooi. Wat je echter niet altijd ziet, zijn de rotopmerkingen die veel influencers over zich heen krijgen als ze een foto van een lijf delen dat misschien niet binnen het (achterhaalde) schoonheidsideaal past. Sarah had er genoeg van en besloot te delen wat voor ellende ze zoal over zich uitgestort krijgt als ze een bikinifoto deelt.

‘Te knap voor zo’n lichaam’

‘Je hebt een dieet en een gym nodig meid. Je bent een mooie dame, maar dat lijf…’, of: ‘Te knap om zo’n chubby lichaam te hebben’, zijn slechts een greep uit de afschuwelijke reacties die de influencer te verstouwen krijgt.

Normaal lichaam

‘Al een week moet ik zien te dealen met commentaar op mij omdat ik deze bikini draag. Dat ik een tummy tuck moet doen. Dat ik walgelijk ben. Lui. Een gebrek aan zelfrespect. Waarom ik het dan deel?’, vraagt Sarah. ‘Omdat we moeten laten zien dat het compleet normaal is dat een lichaam er zo uit ziet na kinderen, of zelfs zonder kinderen. Het mag niet zo zijn dat je je moet verstoppen tot je goed genoeg bent. De reactie mag niet zijn: val af voordat je terugkomt.

Tummy tuck

Dit mag het niet zijn. Ik ben drie maanden verder na mijn zwaarste zwangerschap ooit. Als ze mij lui noemen, zag ik hoe ik mijn kinderen beschermde door te rusten. Als ze zeggen dat ik een tummy tuck moet, hoor ik ze vragen iets van mezelf weg te snijden terwijl ze mij niet eens kennen. Dierbare stukken van mij die uitzetten om ons veilig te houden. Als ze zeggen dat ik geen zelfrespect heb, zie ik dat zij geen respect hebben voor mij. Als ze me walgelijk noemen, zie ik dat ze het beste van mij hebben gemist’, vervolgt Sarah.

Ze legt uit dat ze twee keuzes heeft: zich verstoppen, of er staan voor de vrouwen die het nodig hebben om dit te zien. Haar besluit is duidelijk: de haters mogen niet winnen. En zolang we foto’s blijven delen van hoe een vrouwenlijf er óók uit kan zien – zwangerschap achter de rug of niet – zullen ze ook nooit winnen.

Bron: Mama Mia | Beeld: Instagram