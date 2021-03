Influencer-truc: een mirror selfie is 9 van de 10 keer geen mirror selfie

Heb je je ooit afgevraagd hoe het kan dat influencers in mirror selfies nooit een smoezelige spiegel hebben? Hoe ze al-tijd de perfecte hoek en flatteuze lichtinval vinden? Nou, we hebben nieuws… 9 van de 10 keer is er helemaal geen sprake van een spiegel.

Eh, que? Doorgewinterde influencers hebben zo hun trucs voor knappe Instagramplaatjes. Nou zou je zo’n beetje tout Instagram licht cynisch een optische illusie kunnen noemen, maar dit is er eentje die zeker in die categorie valt. TikTok-model en influencer Kara Del Toro onthult hoe je die onberispelijke mirror selfies voor elkaar krijgt. Zonder spiegel dus.

Timer aan

Alles wat je nodig hebt is een extra telefoon of camera. Die extra telefoon of camera laat je het werk doen. Je zet die telefoon of camera op een standaard (of een kastje) in de selfie-stand terwijl je je telefoon vasthoudt alsóf je een mirror selfie maakt. Dan is het alleen nog maar een kwestie van de timer aanzetten en lachen naar het vogeltje.

In deze video legt Kara het voor de goede orde nog even uit:

In het ootje

Als je dit trucje eenmaal kent, is het bijna onmogelijk het níet meer te zien op Instagram. Want hoewel de gemiddelde influencer misschien meer spiegels heeft dan gemiddeld, kunnen het er nooit zóveel zijn. O de ironie: de mirror selfie lijkt zo nonchalant, alsof je de foto snel even tussen de bedrijven door hebt genomen, maar blijkt in de praktijk dus nog een heel gedoe. Wees dus op je hoede als je een mirror selfie ziet zonder duidelijke spiegellijst in beeld: je wordt waarschijnlijk in het ootje genomen.

Bron: Refinery 29 | Beeld: Getty