Wauw: dit lingeriemerk selecteert modellen zonder ze te zien

Wat als je een lingeriemerk bent en ‘ieder individu wil omarmen’? Dat klinkt leuk, maar probeer maar eens voor ieder individu een passend setje te maken. Iedereen is anders en elk lichaam is anders gevormd. Toch doet het Britse lingeriemerk The Underargument een goede poging.

‘My body my rules’

Hoe ze dat doen? Door elk lingeriestuk te vernoemen en labelen naar een krachtig citaat om de drager eraan te herinneren haar individualiteit te omarmen. Zo heb je bijvoorbeeld de ‘For sexy – against sexism’ collectie. Deze collectie bestaat uit bordeauxrode onder- en bovenstukken met veel bandjes die de items een kinky touch geven. De items van deze collectie hebben namen als ‘got these & a brain’, ‘worthy of respect’ en ‘success has no gender’.

The Underargument

Nog inspirerender is de manier waarop alle collecties worden uitgelegd. Dat brengt ons tevens bij de naam van het bedrijf: The Underargument. Om de bordeauxrode collectie als voorbeeld te nemen, die is als volgt uitgelegd op de website:

“De norm zegt:

Seksistisch gedrag komt door ons. De norm wil ons doen geloven dat we seksistische situaties uitlokken door buiten het acceptabele als vrouw te stappen.

Dit onderargument:

zal je eraan herinneren dat niets aan jou iets minder verdient dan respect; niets echts aan jou hoeft ooit afgezwakt, verborgen of gekleineerd te worden.

Bovendien voel je je extra pittig.”

Dat is best mooi bedacht toch? Zo grijpt iedere collectie terug naar een norm op het gebied van perfectie, stereotypes, onwetendheid en conformatie en geeft het gelijk een tegenargument, die gekoppeld is aan de krachtige boodschappen op de labels van de items.

Modellen inhuren zonder ze te zien

Om het verhaal van The Underargument compleet te maken, kiest de Franse oprichter van het bedrijf Maïna Cissé (32) voor modellen die ze nog niet gezien heeft. De modellen voor de campagnes selecteert ze op basis van hun levensverhalen in plaats van op hun uiterlijk.

Anti-casting

Dat fenomeen noemt ze zelf ‘anti-casting’. De ontwerpster is geboren in Frankrijk, maar besloot naar Engeland te verhuizen om haar lingeriemerk op te zetten. Daarmee had ze één missie: het anders doen dan dat ze in tijdschriften en billboards zag. “Ik groeide op in de tijd dat wit en mager de standaard was in de modewereld”, vertelt ze in een interview met LINDA. “Het viel me niet eens meer op dat ik nooit een zwarte vrouw in een reclame of tijdschrift zag. Als jong meisje vond ik het normaal dat ik me met niemand kon identificeren.” Om die reden wil ze met The Underargument echte vrouwen laten zien, ongeacht huidskleur of leeftijd.

“Op de website kunnen potentiële modellen hun levensverhaal met me delen. Er worden zo’n vijftig verhalen per week gestuurd die ik allemaal lees. De vrouwen achter de beste verhalen geven zo een gezicht aan mijn campagnes.” En hoewel Cissé de modellen pas op de dag van de shoot ziet, is er geen enkel model tot nu toe tegengevallen. Dat noemt ze zelf ‘shocking’.

Hoe cool is dat?

