Internationale Dag van de Vrede: deze twee totaal tegenovergestelde meiden vieren het zó

Sarah strijd voor méér bedekking, terwijl Milou juist actie voert voor #freethenipple. Twee meiden die in totaal tegenovergestelde kanten van het spectrum staan, maar toch voor hetzelfde strijden. Vandaag vieren zij samen Internationale Dag van de Vrede, hand in hand.

Hand in hand

Sarah Izat en Milou Deelen leven ieder hun leven op hun eigen manier. Sarah liefst met hoofddoek, Milou liefst zonder bh. Daardoor raakten beide meiden in opspraak. Sarah moest van haar werkgever, de politie, haar hoofddoek af. Milou werd tijdens de Canal Pride topless gefilmd en kwam op Dumpert te staan. Nu slaan ze de handen ineen, want eigenlijk hebben ze hetzelfde doel: wat je ook kiest, je moet vrij worden gelaten in je keuze.

Gemene deler

Hoe hebben deze twee elkaar gevonden? Milou mocht Sarah ooit interviewen over haar strijd tegen de gedragscode van de politie, die voorschrijft dat ze geen uniform mag dragen in combinatie met haar hoofddoek. Na dat interview zijn de twee contact blijven houden. Want niet alleen Sarah is bezig met een strijd, ook Milou vecht haar eigen gevecht. Zij is feminist en voert actie voor #freethenipple en tegen #slutshaming. Hun gemende deler? Keuzevrijheid en respect voor elkaar.

Sarah en Milou hopen met dit statement het eenheidsgevoel te versterken. Want waarom met een vingertje wijzen naar een andere vrouw? Hoofddoek, veterstring, neuspiercing of Buffalo’s, het zou allemaal niet uit moeten maken. ‘Mijn vrijheid is van jou en jouw strijd is van mij,’ roepen Sarah en Milou in koor. Want alleen samen staan wij vrouwen sterk. Daarom gaan Sarah en Milou vandaag tijdens Internationale Dag van de Vrede hand in hand. Met wie ga jij hand in hand?

Beeld: Simone Frank