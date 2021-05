Sinds de Black lives matter-protesten wordt racisme veel meer aan de kaak gesteld. Wat betekent dat voor de kleurrijke liefde? Hoe is het om in deze tijd een interraciale relatie te hebben?

– Wil jij dat je zus met een n***r thuiskomt?

– Hell no!

Deze uitgelekte berichten uit een appgroep van Forum voor Democratie raakten me. Mijn vriend Steven is van Surinaams-Hindoestaanse afkomst en aanvankelijk stond ik niet stil bij ons kleurverschil. Totdat hij me eens vroeg: ‘Wat vinden jouw ouders er eigenlijk van dat je een zwarte vriend hebt?’ Die vraag vond ik absurd, mijn familie accepteert hem volledig. Toch bleek zijn vraag niet uit de lucht gegrepen. In een eerdere relatie was hij al eens de deur gewezen: ‘Een bruine komt er hier niet in.’

Vooroordelen

Sinds de Black lives matter-protesten staat racisme prominent op de agenda. Maar verandert er in de praktijk wel echt wat? Uit een kleine rondgang onder interraciale stellen blijkt dat zij nog altijd een hoop vooroordelen en onwetendheid moeten overwinnen. Ik spreek met Emmy (30). Toen zij een relatie kreeg met haar Surinaams-Nederlandse partner, waren haar opa en oma aanvankelijk blij voor haar: ‘Ik vertelde ze dat mijn vriend vuilnisman was. ‘Ach kind, als hij maar niet zwart is,’ zei mijn opa. Gelukkig zijn ze later bijgedraaid. Ze moesten even wennen.’ Emmy merkt vaker dat de kleur van haar partner emoties oproept: ‘Mijn broer gebruikt als een soort grap constant het n-woord. Hij zei een keer: ‘Krijgen jullie dan ook van die schattige n***rkindjes?’ Mijn vriend probeert op dat soort momenten te de-escaleren, maar ik word woedend. De relatie met mijn broer is sindsdien bekoeld.’

Lees ook:

Dit kun jij nú doen tegen racisme

Andere ogen

Emmy merkt dat de wereld haar partner met andere ogen bekijkt: ‘In de tram pakken oude dametjes hun handtas steviger vast als ze hem zien. En in mijn stamkroeg moet ik samen met hem ineens vooraf betalen, terwijl dat vroeger altijd op de pof kon. Hij is op het station ook weleens staande gehouden door handhavers. Ze vonden dat hij er verdacht uitzag, terwijl hij gewoon op de trein stond te wachten. ‘We houden je in de gaten!’ zeiden ze.’

Emmy’s verhaal staat niet op zichzelf. Zelf ben ik nog nooit zomaar aangehouden door de politie. Ik ga vrij onverschrokken door het leven en ben geneigd burgerlijk ongehoorzaam te zijn. Mijn vriend is veel voorzichtiger. Hij wordt regelmatig staande gehouden, want een zwarte man in een mooie auto is kennelijk verdacht. In de week dat in Amerika de moordenaar op George Floyd werd veroordeeld, bracht Steven een nacht door in een cel. Hij had de avondklok geschonden, terwijl hij een geldige uitzonderingsverklaring op zak had. De politie geloofde hem niet. Hij kreeg een boete en moest mee naar het bureau. Pas de volgende ochtend, toen ze de instantie te pakken kregen die zijn verhaal kon bevestigen, mocht hij gaan. Ik stond te popelen om een klacht in te dienen, maar Steven wilde het voorval zo snel mogelijk laten rusten: ‘Ik maak dit soort dingen al heel m’n hele leven mee.’

Enorme vechtlust

Door mijn relatie ben ik me bewust geworden van kleur en privilege. Ik zat op een gezellige vwo-school en om me heen was bijna iedereen wit en hoogopgeleid. Steven groeide op in een multiculturele omgeving en zat op een strenge jongensschool. Zijn docenten zeiden: ‘Jij kan niet leren en het zal nooit wat worden met jou.’ Dat heeft een enorme vechtlust in hem wakker gemaakt om juist succesvol te worden, maar het laat wel z’n sporen na. Die boodschap van ‘jij bent niet goed genoeg’ doet nog steeds pijn.

Ook Emmy heeft een andere achtergrond dan haar partner: ‘Ik ben een advocatendochter. Ik zat op chique scholen, we gingen op dure vakanties. Mijn vriend groeide op in de Bijlmer, in een gezin met weinig geld. Ik merk dat hij daardoor weinig zelfvertrouwen heeft. Hij is ontzettend talentvol, maar schuift zichzelf niet graag naar voren. Dat zorgt soms voor spanningen tussen ons. Hij vindt geld en stabiliteit niet belangrijk, maar liefde alleen is niet genoeg. We moeten ook samen de huur betalen en een toekomst opbouwen.’

De naam van Emmy is op haar verzoek gefingeerd.

Het hele verhaal lees je in VIVA-21-2021. Deze editie ligt vanaf 26 mei in de winkel.

Sommige artikelen kun je maar gedeeltelijk lezen op viva.nl, omdat ze afkomstig zijn uit de papieren VIVA. Uit respect naar onze abonnees én om te zorgen dat wij online leuke gratis content kunnen blijven maken. We hopen te kunnen rekenen op je begrip!

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?