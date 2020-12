Als introvert persoon kan de westerse wereld nogal eens wat overweldigend zijn. Harde geluiden, felle lichten, veel smaltalk; allemaal dingen waar introverten het niet zo lekker op doen. Hoe houd je je staande in een extraverte wereld? Zó zet je de wereld naar jouw hand.

Tijd voor jezelf Klinkt misschien als een open deur, maar als introvert heb je extra veel tijd voor jezelf nodig. Om prikkels te verwerken, om alleen te kunnen zijn met je gedachten en om gewoon even helemaal niets te hoeven. Introverte mensen verwerken informatie namelijk op een heel diep niveau, extraverten doen dit oppervlakkiger. Het kan egoïstisch voelen om deze tijd op te eisen, maar doe het wel; zo blijf je een leuker mens voor anderen (en vooral voor jezelf).

#selflove En daarmee komen we meteen op het tweede punt #selflove. Wees lief voor jezelf, luister naar je lijf en je hoofd. Forceren anders te zijn dan je bent, houd je uiteindelijk niet vol en bovendien prikken mensen daar gemakkelijk doorheen. Omarm jezelf zoals je bent. Niemand heeft er iets aan als jij niet jezelf kunt zijn. Ga dus ook voor een job waar jij blij van wordt! De meeste introverten zullen zich niet op hun gemak voelen bij een leidinggevende of management functie. Luister naar je intuïtie, dan kom je er wel.

Creatieve uitlaatklep Over het algemeen houden introverte mensen ervan om iets te doen wat niet zoveel sociale vaardigheden vereist. Een creatieve uitlaatklep is dan ook de perfecte manier om te ontspannen. Schilderen, pianospelen, knutselen; probeer het maar eens. En o, ja: het doel is dan om te ontspannen. Niet om de nieuwe Picasso of Mozart te worden.

Vrienden Omring jezelf als introvert met vrienden die begrijpen dat je niet altijd overal bij bent, dat je soms even geen zin hebt om te kletsen of af en toe een feestje eerder verlaat. Wees eerlijk over hoe je je voelt en wat je nodig hebt, alleen zo kunnen andere mensen rekening met je houden en zo omring jij je uiteindelijk met vrienden die jou helemaal begrijpen.

Rustige omgeving Creëer ergens een omgeving die helemaal van jou is. Een hoekje in je woonkamer, een eigen kamer of een ruimte in je slaapkamer; een plek waar jij jezelf kunt zijn en even niets hoeft. Die belangrijke me-time voelt prettiger in een fijne omgeving.