Je kunt de wereld grofweg indelen in twee type mensen: introverten en extraverten. Tussen die twee groepen bevindt zich nog een heel spectrum aan introverten die zichzelf aanleerden extravert te zijn, extraverten die ook niet altijd zin hebben in een feestje en mensen die soms introvert en dan weer extravert zijn.

Vandaag houden we het echter even op die eerste twee. De introverten en de extraverten. Ze verschillen als water en vuur, maar kunnen heus ook in harmonie met elkaar leven. Dat betekent niet dat er nooit een ergernisje links of recht is. Om te voorkomen dat zo’n sluimerend waakvlammetje ontvlamt tot een bosbrand, is het handig je een beetje bewust te zijn van die ergernissen.

Elkaar begrijpen

Hoewel de extravert ongetwijfeld ook weleens moeite heeft met een introvert, gaan we nu in op de ergernissen van die laatste groep. Niet als aanval, maar omdat elkaar begrijpen ervoor zorgt dat we in de toekomst nog beter door een deur kunnen.

Dit zijn de 4 grootste irritaties van introverten tegenover extraverten:

1. Over ze heen stappen

Als extravert hoef je echt niet af te studeren op introverten. Wel is het handig om te weten dat dit type mens liever alleen is dan in grote groepen en altijd (diep) nadenkt voordat ze haar mond opentrekt. Die stilte betekent niet dat er iets aan de hand is. Stap dus niet zomaar over de introvert heen in de veronderstelling dat wie zwijgt, altijd toestemt.

2. De introvert belachelijk maken

De introvert veroordeelt jou niet omdat je ergens diep in de nacht thuiskomt met de telefoonnummers van drie wildvreemden. Doe dat dan andersom ook niet. Begin geen klaagzang wanneer je introverte vriend na een etentje op tijd naar huis gaat. Begrijp dat die introvert van andere dingen geniet en respecteer dat. Smeek niet luidkeels om een kroegentocht, maar laat je vriend gaan. Veel introverten zijn sterk in touch met zichzelf en voelen daardoor heel goed aan wanneer ze naar huis willen.

Tekst gaat verder onder beeld.

3. Pushen

Ja, de introvert is wat stiller. En ja, misschien kan de introvert soms wel een aanmoediging gebruiken om haar mond open te trekken. Maar dwing haar niet het karaokepodium te betreden voor een duet om de Sonny te zijn van jouw Cher. Hetzelfde geldt voor dancebattles. Dat is gemeen. Een introvert is wie ze is, dus probeer haar niet te veranderen. Een extravert druk je immers ook niet terug in haar schulp.

4. Het persoonlijk aantrekken

Wanneer een introvert bedankt voor een uitnodiging of wat afstandelijk over komt, ligt het zelden aan jou. Beloofd. Voor introverten kost sociale interactie veel energie. Als het batterijtje leeg is, kunnen ze het niet faken maar moeten ze simpelweg opladen. Het ligt niet aan jou, en als het wel aan jou ligt, mag je ervan uitgaan dat je dat te horen krijgt.

Bron: Pure Wow | Beeld: iStock