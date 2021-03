Is het vaccin wel een goed idee als je fillers hebt? Dit zeggen experts

Wij kunnen niet wáchten tot we zijn gevaccineerd en het normale leven weer een beetje dichterbij komt. Maar hoe zit dat als je fillers hebt? Na alarmerende berichten uit Amerika over heftige reacties na het Moderna-vaccin, zijn er veel vrouwen (en mannen) die zich zorgen maken. Dít moet je weten als je fillers hebt en binnenkort aan de beurt bent voor het vaccin.

Het is in ieder geval verstandig om in ieder geval twee weken voordat je het vaccin krijgt geen fillerbehandeling te ondergaan. Amerikaanse autoriteiten adviseren ook om twee weken ná het vaccin geen fillers in te laten spuiten. Het risico bestaat namelijk dat je gezicht dan opzwelt. Dat kan op de plek van de filler zijn, maar sommige mensen zagen ook zwellingen op andere plekken in hun gezicht. Meestal kwam die zwelling 24 tot 48 uur na de eerste spuit opzetten.

Anti-lichamen

Die zwelling is simpelweg een teken dat het vaccin werkt. Je lichaam maakt anti-lichamen aan om het virus te bevechten als je geïnfecteerd wordt. Als je lichaam een ontsteking aanvecht, zelfs een doodgewone verkoudheid, kan de plek waar je filler zit wat gaan opzwellen. Dat komt doordat hyaluronzuur water aantrekt. Als je een filler laat inspuiten kan er daardoor altijd sprake zijn van wat zwelling, ook als er geen vaccin aan te pas komt. Ook belangrijk om te weten is dat de zwelling maar bij een heel klein gedeelte van mensen die fillers hebben zichtbaar was. Ook was de reactie nooit ernstig of blijvend.

Antihistamine

Je kunt ook nog gewoon fillers nemen als je het vaccin hebt gehad, maar als je extra voorzichtig wil zijn is het raadzaam om daar na het vaccin even een maandje mee te wachten. Mocht je nou net die zeldzame pechvogel zijn bij wie het misgaat, dan kan het probleem opgelost worden met antihistamine. Niemand kreeg ademhalingsproblemen en niemand moest in het ziekenhuis worden opgenomen. Kortom: fillers zijn geen reden om het vaccin niet te nemen.

Goed om te weten: de (kleine) kans op een reactie geldt alleen voor fillers. Die fronsrimpel kun je dus gerust weg laten spuiten met een prikje Botox (mocht je dat willen).

Bron: Bustle, Velthuiskliniek. | Beeld: Getty