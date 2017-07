Is je haar gezond of niet? Check het met dit simpele trucje

Onze lokken hebben heel wat te verduren. We föhnen ze droog, brengen ze in model met een stijl- of krultang en die felle zon doet ook weinig goeds voor onze bos. Wil jij weten hoe het is gesteld met de gezondheid van je haar? Je checkt het met dit simpele trucje.

Het enige wat je ervoor nodig hebt is een glas water.

Door te meten hoeveel vocht er in je haar zit, kan je concluderen of het gezond is. Laat een pluk haar in het glas met water zakken. Blijft je lok drijven? Dat betekent dat je haar in goede staat is. Er is werk aan de winkel als de pluk naar de bodem zinkt. Hoe meer vocht je haar kan opnemen waardoor het dus zinkt, des te meer beschadigd het is.

Fiks je haar

Er is geen reden tot paniek wanneer je haarlok de bodem heeft aangetikt, want er zijn genoeg manieren om je haar weer een boost te geven. Wissel bijvoorbeeld eens van shampoo, of probeer er eentje die geschikt is voor droog haar. Een haarmasker is ook een goed idee. Daarnaast is het verstandig om genoeg water te drinken. Dat is niet alleen goed voor je haar, maar ook voor je huid. #winwin

Bron Ze.nl | Beeld Shutterstock