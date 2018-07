Het is juli en dat is voor deze vier sterrenbeelden een hele leuke maand!

Planeten in retrogade, een zonsverduistering op 12 juli, een bloedmaan, een maansverduistering, de maand juli heeft het er maar druk mee. Die drukte is van invloed op ons, en geeft alle sterrenbeelden een maand vol pieken en dalen. Toch zullen Kreeften, Leeuwen, Boogschutters en Watermannen blij zijn: zij schieten als kometen deze maand door.

Lees ook: Neptunus draait vanaf vandaag ‘retrograde’ en daar zijn twee sterrenbeelden heel blij mee

Noteert u allen 11 t/m 27 juli in de agenda, want dan is het hommeles in het heelal. De meest chaotische retrogade in het zonnestelsel vindt dan plaats en dat is frustrerend voor iedereen. Met eigenlijk ook dezelfde les voor ieder sterrenbeeld: probeer niet in de smaak te vallen bij anderen, want dat is vruchteloos en werkt frustrerend. Je kunt niet iedereen gelukkig maken, je bent geen pizza ;-).

Terwijl acht tekens van de dierenriem gefrustreerd zijn en vastzitten, beleven Kreeft, Leeuw, Boogschutter en Waterman een relatief stressvrije maand.

Kreeft

Jij mag deze maand chillen met die billen! Want de sterren staan gunstig voor je en daarom ga je een ontspannen periode tegemoet. Je bevindt je op een veilige plek, vol energie en positiviteit. Terwijl de planeten druk bezig zijn met backspins, krijg jij een wolk van kalmte over je heen. Dat betekent ook dat er voor jou weinig nieuws gebeurt op het gebied van carrière. Richt je aandacht daarom op iets anders: familie, zelfontplooiing, iets dat je de laatste tijd een beetje hebt verwaarloosd misschien?

Tip: stel het nemen van belangrijke beslissingen uit tot na juli. Deze maand staat voor rust, neem die dan ook. Belangrijke beslissingen zullen niet goed voor je uitpakken.

Leeuw

Rrrrauw, ook jij gaat een maand vol rust en kalmte tegemoet. Jij verkeert zelfs in zulk rustig vaarwater, dat het voor jou het perfecte moment is om de confrontatie met onopgeloste zaken aan te gaan. Crisissen zijn voor jou geen probleem deze maand! Je zult een hobbeltje moeten nemen, maar dat geldt louter als kickstart voor een goede maand. Zowel op werk als in je privéleven zul je hiervoor beloond worden.

Boogschutter

Werk, familie, relatie, het is voor jou op alle vlakken een hectische periode geweest. Maar deze maand krijg je eindelijk je welverdiende rust. Neem die rust ook, en schiet niet -zoals je graag doet- als een komeet alle kanten op. Sta stil bij wat je wil, waar je leiding over wilt nemen en ga dan pas die kant op. Die rusteloosheid zul je deze maand een beetje van je af moeten schudden.

Waterman

Waterman, terwijl jij meestal liever je eigen weg gaat, kan het eenzaam zijn om altijd je eigen ding te doen. Je vindt deze maand, geheel tegen je sterrenbeeld in, meer rust én verlangen om mee te gaan met de stroom. Hierdoor zul je deze maand meer geluk ervaren.