Dit is de leeftijd waarop vrouwen de meeste stress ervaren

Een drukke baan, een kind om op te voeden, de nodige familieverplichtingen, afspraken met vriendinnen én een regelmatig bezoek aan de sportschool. Met al deze factoren kan het leven best stressvol zijn. En daar hebben vrouwen het meest last van wanneer ze tussen de 25 en 35 jaar oud zijn, zo blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Minstens eens per maand emotioneel uitgeput, zwaar vermoeid of met een leeg gevoel thuis komen van werk: ruim 18 procent van de vrouwelijke werknemers tussen de 25 en 35 jaar oud heeft ermee te maken. En daarmee is het aandeel werknemers met psychische vermoeidheidsklachten door werk in deze leeftijdscategorie een stuk hoger dan in andere groepen.

Gezinssituatie

Dit zou te maken kunnen hebben met de arbeidsduur en gezinssituatie. Zo zouden ze volgens de onderzoekers een langere werkweek hebben en vaker alleenstaand zijn, wat betekent dat je meer lasten moet dragen.

Vaker vrouwen

Uit dezelfde studie blijkt dat vrouwen vaker zulke psychische problemen als gevolg van werk ervaren dan mannen, en dat is in vrijwel alle leeftijdscategorieën zo. In eerste instantie zou dat te maken hebben met het feit dat vrouwen vaker in de zorg en het onderwijs werken, waar veel onder druk gewerkt moet worden. Daarnaast zien vrouwen minder vaak de mogelijkheid om zelfstandig knopen door te hakken dan mannen, wat ook de nodige stress met zich mee kan brengen.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.