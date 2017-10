Dit is de reden dat je zo vaak moet plassen als je gespannen bent

Ook al ben je vijf minuten geleden nog naar de wc geweest, door al de spanning in je lijf heb je het gevoel dat je nu alwéér moet. Dat je zo vaak met plassen als je zenuwachtig bent is niet gek, er is een hele logische verklaring voor.

Het heeft alles te maken met je hersenen, volgens auteur Brian Palmer. Het zit zo: het limbisch systeem, een onderdeel van de grote hersenen, staat in contact met je blaas. Maar dat niet alleen, dit gedeelte is ook betrokken bij je emoties, het geheugen, leren, motiveren, herinneringen en seksueel gedrag. Wanneer jij je extreem gestresst voelt, krijgt jouw brein zoveel signalen dat het soms wat in de war raakt. En dus denkt dat je moet plassen, terwijl dat niet het geval hoeft te zijn.

Evolutie

Maar dat is niet de enige verklaring waarom we meerdere toiletbezoekjes brengen net voor die belangrijke presentatie. Vroeger was het nodig om een gespannen situatie zo snel mogelijk op de vlucht te kunnen slaan. De verklaring is daarom dat wegrennen met een volle blaas haast onmogelijk is, waardoor we deze eerst moesten legen. Klinkt logisch!

Bron Glamour & MarieClaire | Beeld Shutterstock