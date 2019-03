Is een ‘shampoo bar’ even effectief als gewone shampoo? 10x jullie mening

Elke donderdag geven we je een kijkje in een populair topic op het VIVA-forum. Deze week: Vinden jullie shampoo bars een handig vervangmiddel voor gewone shampoo?

We houden ons (gelukkig) steeds meer bezig met het milieu en denken daardoor ook langer na over alle producten die we verbruiken. Denk maar aan shampoo: we hebben het allemaal nodig, maar dat plastic omhulsel eigenlijk niet. De shampoo bar is een milieuvriendelijke variant.

Als het op ons haar aankomt zijn we soms toch wat terughoudend. We blijven graag bij de shampoo die werkt voor ons en die we gewend zijn. Maar de shampoo bars, een shampoo die niet verpakt is en er uitziet als een stuk zeep, zou net zo goed werken. Deze VIVA-forummers delen hun ervaringen met de shampoo bar.

pamelacourson : ‘Ik gebruik altijd de Seanik van Lush. De geur vind ik heerlijk! Als je droog haar hebt, kun je denk ik wel beter een andere gebruiken, maar Lush heeft nog meer fijne. En ik doe wel lang met één zo’n bar. Geen idee of dat tachtig wasbeurten zijn, ik heb ze nooit geteld. En het hangt natuurlijk ook af van hoe lang je haar is.’

: ‘Ik gebruik altijd de Seanik van Lush. De geur vind ik heerlijk! Als je droog haar hebt, kun je denk ik wel beter een andere gebruiken, maar Lush heeft nog meer fijne. En ik doe wel lang met één zo’n bar. Geen idee of dat tachtig wasbeurten zijn, ik heb ze nooit geteld. En het hangt natuurlijk ook af van hoe lang je haar is.’ Anoniem11032019140849 : ‘Niet zo best. Tijdje natuurlijke shampoo gebruikt. Verschillende merken maar mijn haar deed het er dramatisch op. Met azijn naspoelen of niet, verschillende merken en soorten, mijn haar werd vettig en touwig en zag eruit alsof ik het al weken niet gewassen had. Dat stug een aantal weken volgehouden want dat schijnt te moeten, maar het werd niet beter. Van andere merken werd mijn haar mega droog en pluizig.’

: ‘Niet zo best. Tijdje natuurlijke shampoo gebruikt. Verschillende merken maar mijn haar deed het er dramatisch op. Met azijn naspoelen of niet, verschillende merken en soorten, mijn haar werd vettig en touwig en zag eruit alsof ik het al weken niet gewassen had. Dat stug een aantal weken volgehouden want dat schijnt te moeten, maar het werd niet beter. Van andere merken werd mijn haar mega droog en pluizig.’ Lady_Day : ‘Ik heb bar shampoo en conditioner van Helemaalshea. Ik ben er redelijk tevreden over. Het ruikt erg lekker, dat is fijn. Na de shampoo is mijn haar wel heel stroef en heb ik zeker de conditioner nodig (en best veel). Ik weet niet of ik het opnieuw ga bestellen. Normaal gesproken gebruik ik shampoo en conditioner van de kapper en die vind ik toch fijner op mijn droge, krullende haar.’

: ‘Ik heb bar shampoo en conditioner van Helemaalshea. Ik ben er redelijk tevreden over. Het ruikt erg lekker, dat is fijn. Na de shampoo is mijn haar wel heel stroef en heb ik zeker de conditioner nodig (en best veel). Ik weet niet of ik het opnieuw ga bestellen. Normaal gesproken gebruik ik shampoo en conditioner van de kapper en die vind ik toch fijner op mijn droge, krullende haar.’ Pinda-Kaas : ‘Ik was altijd heel blij met de shampoo bars. Helaas heb ik psoriasis op mijn hoofdhuid en nooit een bar kunnen vinden die dit goed onder controle hield. Maar qua gebruik vond ik het een erg fijn product en je doet er inderdaad heel lang mee. Wel is het een wennen dat shampoo bars vaak minder schuimen dan reguliere shampoo. Lush heeft ook conditioners in vaste vorm, ik gebruikte altijd Jungle maar misschien is Big beter voor jouw haartype.’

: ‘Ik was altijd heel blij met de shampoo bars. Helaas heb ik psoriasis op mijn hoofdhuid en nooit een bar kunnen vinden die dit goed onder controle hield. Maar qua gebruik vond ik het een erg fijn product en je doet er inderdaad heel lang mee. Wel is het een wennen dat shampoo bars vaak minder schuimen dan reguliere shampoo. Lush heeft ook conditioners in vaste vorm, ik gebruikte altijd Jungle maar misschien is Big beter voor jouw haartype.’ Pandax : ‘Ik heb ook helemaal Sea, shampoo en conditioner (ook vast) voor droog haar. Echt heel fijn spul, ik heb eindelijk geen pluishaar meer.

: ‘Ik heb ook helemaal Sea, shampoo en conditioner (ook vast) voor droog haar. Echt heel fijn spul, ik heb eindelijk geen pluishaar meer. ñuca : ‘Ik heb op aanraden van een eerder topic een shampoo bar besteld. Die bevalt best goed: na het wassen is mijn haar wel wat stugger als het nog nat is, maar dat verdwijnt nadat het gedroogd is. Ik hoef het pas na een dag of vier weer opnieuw te wassen.’

: ‘Ik heb op aanraden van een eerder topic een shampoo bar besteld. Die bevalt best goed: na het wassen is mijn haar wel wat stugger als het nog nat is, maar dat verdwijnt nadat het gedroogd is. Ik hoef het pas na een dag of vier weer opnieuw te wassen.’ GebruikerOnbekend: ‘Ik heb een tijdje de Soak ’n Float van Lush gebruikt en ik weet niet wat ik ervan moet vinden. Kon nooit echt de juiste dosering vinden voor m’n haar en mijn haar werd er zo stroef van wat ik ook helemaal niet prettig vond. En ik heb het laatste beetje niet helemaal op kunnen maken omdat het zo zacht werd. En soms bleven die friemeltjes die in de bar zitten aan m’n haar plakken, ook na grondig uitspoelen, en dan vond ik die zooi in m’n borstel.’

‘Ik heb een tijdje de Soak ’n Float van Lush gebruikt en ik weet niet wat ik ervan moet vinden. Kon nooit echt de juiste dosering vinden voor m’n haar en mijn haar werd er zo stroef van wat ik ook helemaal niet prettig vond. En ik heb het laatste beetje niet helemaal op kunnen maken omdat het zo zacht werd. En soms bleven die friemeltjes die in de bar zitten aan m’n haar plakken, ook na grondig uitspoelen, en dan vond ik die zooi in m’n borstel.’ BriannaF : ‘Ik gebruik sinds een jaar de bars van Lush. Ideaal, ik doe er hartstikke lang mee, handig voor op vakantie en mijn haar vaart er wel bij. Ik heb van nature krullen, als ik het kam gaat het pluizen, dus kan ik het alleen na het wassen en daarna niet meer. Het zit prima.’

: ‘Ik gebruik sinds een jaar de bars van Lush. Ideaal, ik doe er hartstikke lang mee, handig voor op vakantie en mijn haar vaart er wel bij. Ik heb van nature krullen, als ik het kam gaat het pluizen, dus kan ik het alleen na het wassen en daarna niet meer. Het zit prima.’ Miranda_86 : ‘Op het moment gebruik ik een limited edition shampoo bar van Lush, de SOS. Deze is zonder SLS. Ik heb hem ik zo’n organza zakje zitten. Dan hang ik hem na het douchen aan de kraan van de wastafel te drogen. Werkt fijn!’

: ‘Op het moment gebruik ik een limited edition shampoo bar van Lush, de SOS. Deze is zonder SLS. Ik heb hem ik zo’n organza zakje zitten. Dan hang ik hem na het douchen aan de kraan van de wastafel te drogen. Werkt fijn!’ ClumsyNinja: ‘Ik heb een shampoo bar sinds eind vorig jaar en ik ben er erg tevreden mee! Ik heb wel een bakje en zet ‘m na het haren wassen even rechtop daarin. Als de bar dan ’s avonds gedroogd is doe ik hem weer gewoon in het bakje. Een keer nat er in gedaan en dan is het inderdaad gedoe om hem er weer uit te krijgen! Ben benieuwd naar de conditioner bar. Ga die zeker uitproberen als ik weer terug in Nederland ben.’

