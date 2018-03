Dit is waarom je nooit moet sporten met een kater

Heb je dit weekend lekker flink in de lampen lopen hangen en heb je het geniale idee om vanavond al je zonden eraf te zweten in de sportschool? Think twice. Hoewel je waarschijnlijk denkt dat je hierdoor weer volledig in balans bent, kun je de loopband, crosstrainer en de gewichten maar beter met rust laten wanneer je een kater hebt.

Nu zeggen we niet dat de hele dag in bed met een fastfood-maaltijd nou het allerbeste plan is, maar om jezelf nou gelijk in het zweet te werken in de gym is weer het andere uiterste. Volgens experts is het dan ook geen goed plan, of letterlijk zelfs een waste of time, om de dag na je avontuurlijke escapades een bezoek aan de gym te brengen.

Prestaties

“Na een avondje flink wat alcohol te hebben gedronken, zijn je prestaties gewoon een stuk minder. Door alcohol produceren onze nieren meer urine, waardoor we sneller uitgedroogd raken. Dit wordt alleen maar erger wanneer we intensief gaan bewegen, wat vervolgens weer zorgt voor mindere prestaties”, aldus senior beleidsmedewerker onderzoek Mark Leyshon van Alcohol Concern.

Overmoedig

Maar dat blijkt nog niet alles. Volgens medisch adviseur Sarah Jarvis van Drinkaware zijn er meerdere redenen waarom het erg gevaarlijk kan zijn. “Je bent vaak uit balans en hebt daarbij geen goede inschatting van wat je aankan. Hierdoor ga je bijvoorbeeld met te zware gewichten in de weer, wat vervolgens voor blessures zorgt waardoor je uiteindelijk nog langer uit de running bent.”

Voortaan dus maar gewoon relaxen op de bank met een paar flessen water in de buurt!

Wil je niets meer missen van VIVA? Neem een abonnement. Klik hier voor onze speciale aanbiedingen.

Bron: Cosmopolitan UK Beeld: iStock