Dit is waarom schoonmaken helpt tegen stress

De lente is officieel begonnen. Oftewel: het moment voor die grote voorjaarsschoonmaak is aangebroken. Tijd om afscheid te nemen van die donkere winterdagen en de hoogste tijd om je mentale gemoedstoestand op te krikken. Want inderdaad, dat is wat opruimen en schoonmaken met je doet. Waarom is dat zo?

Laten we beginnen met de afwas. Uit een klein onderzoek voor het tijdschrift Mindfulness blijkt dat 27% van haar deelnemers zich minder nerveus en gestrest voelde na het doen van de afwas. Dat heeft met meerdere dingen te maken.

Ten eerste, door het ruiken en inademen van de geur van zeep en je huid in contact laten komen met warm water, leid je automatisch de aandacht van je hersenen af. Hierdoor ben je dus niet bezig met je hersenen en worden je zintuigen geprikkeld. Op de tweede plaats is afwassen eigenlijk heel leuk, want je boekt snel resultaat. De handelingen die je verricht, zijn van directe invloed. Je hebt dus controle over je acties.

Controle

Dat brengt ons bij the bigger picture: schoonmaken geeft ons een bepaald gevoel van controle. Uit een onderzoek uit 2015 van de Universiteit van Connecticut bleek dat tijdelijke angst kan leiden tot zorgvuldiger schoonmaken. Onderzoekers theoretiseerden dat mensen aangetrokken worden tot repetitief gedrag (zoals schoonmaken) in tijden van stress. Waarom? Omdat je de regie in handen neemt.

Baas over eigen huis

‘Wanneer we angst ervaren of nerveus zijn, willen we iets ondernemen. We willen de controle terugkrijgen en actie ondernemen,’ legt Alicia Clark uit, psychologe en schrijfster van het boek Hack Your Activity: How to make axiety work for you, in life, love and all that you do. ‘Iedereen kent momenten in het leven waarop je situaties gewoon moet accepteren zoals ze zijn. Maar we hoeven geen rommelig huis te accepteren.’

Ze legt verder uit dat ‘gezonde angst’ (angst die niet slopend is of de dagelijkse verantwoordelijkheden in de weg staat) een normale emotie is die nuttig kan zijn. ‘Het grijpt onze aandacht naar de dingen waar we het meest om geven,’ vervolgt Clark. ‘Het is energie die wordt opgewekt zonder stopcontact. Angst kan veel nervositeit en onrustige gevoelens veroorzaken, maar het zou motiverend moeten werken.’

Een opgeruimd huis staat dus écht voor een opgeruimd hoofd, als je het zo bekijkt. Dat is iets waar opruimgoeroes als Marie Kondo bij zweren. Want waar jij controle neemt over rommel en de afwas als je boos of verdrietig bent, kan de rommel ook controle over jou hebben. Lees hier vijf manieren waarop je hersenen worden beïnvloed door rommel. Heb jij nu zin om de touwtjes in handen te nemen, maar heb je geen idee waar je moet beginnen? Puinruimen in huis: dat doe je zo.

Bron: GoodHouseKeeping.com, beeld: iStock