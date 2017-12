Dit is waarom je in de winter meer calorieën verbrandt

In de winter sporten kan lastig zijn. Het wordt buiten super snel donker en de kerstfilms zijn niet aan te slepen. De verleiding kan dan ook groot zijn om de sportschool te skippen en op de bank te blijven liggen. Maar wist je dat je juist ’s winters meer calorieën verbrandt tijdens het sporten?

Ja, dat lees je goed. Sporten in de koude buitenlucht, kan ervoor zorgen dat je éxtra veel calorieën verbrandt. Een onderzoek van de Universiteit van Albanië, wijst uit dat sporten in koudere temperaturen bijdraagt aan een snellere verbranding, in vergelijking tot sporten met aangenamere temperaturen.

Hoe dit komt? Het is eigenlijk heel simpel. Ons lichaam moet extra hard werken om op te warmen en warm te blijven, waardoor er dus tijdens eenzelfde inspanning met warm weer meer calorieën verbrand worden.

Dus hijs jezelf in die thermolegging in en ga een blokje om! Dan kun je daarna zonder schuldgevoel op de bank ploffen en kerstkransjes eten. Balans is key, toch?

