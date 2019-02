Het is wel welletjes geweest: zo laat je wrok los

Heb jij een vriendin waarmee je een aantal jaar geleden ruzie hebt gekregen en sindsdien niet meer mee praat? Of heb je een ex die vreemdging en met de noorderzon vertrok? Dat bestaat de kans dat je nog wrok koestert tegen je voormalige bff of vriendje. Het vervelende aan een wrok koesteren, is dat jij de enige bent die er mee zit. De rest leeft lekker verder. Basta daarmee! Tijd om je wrok los te laten.

Eerst nog even over die gekoesterde wrok: welkom bij de wondere wereld van mindfricks. Hiermee wordt bedoelt dat je jezelf deze negatieve spiraal van gedachten aandoet. Je zit vast in vooroordelen, negatieve overtuigingen en remmende gedachten over jezelf en over anderen.

Zodra je negatief begint te denken over een persoon, is er vaak geen weg meer terug. En dat kan ver gaan: wanneer je opnieuw denkt aan wat die persoon je heeft misdaan, word je opnieuw boos. Je blijft er in hangen. En het erge van alles: je houdt positieve gedachten tegen. En dat is pas echt stom (en een beetje dom).

Let it go

Loslaten, het klinkt zoveel makkelijker gezegd dan gedaan. Je bent boos, je bent gekwetst, je voelt je ongehoord, hoe moet je daar zo maar over heen stappen? Loslaten betekent simpelweg dat je het niet langer vasthoudt. En juist dat vasthouden kost veel energie. Vergelijk het maar met fysieke ballast, zoals bijvoorbeeld het dragen van een boodschappentas. Die wordt steeds zwaarder en uiteindelijk bijna ondragelijk. Je moet op een bepaald moment wel loslaten – je zet de boodschappentas neer op de keukenvloer – en je zult zien dat het oplucht.

Maar nogmaals; het is makkelijk gezegd dan gedaan. Want hoe laat je nou iets los? We geven een aantal tips:

Praat erover

Linksom of rechtsom, feit is dat er iets moet veranderen. Vaak helpt het om je uit te spreken tegenover de persoon die je iets heeft misdaan. Leg uit waar je mee zit, hoe je je voelt en wat nu juist het probleem is in jouw ogen. Een tricky one, want na zes jaar opeens die vriendin over het verleden aanspreken? Dat kan iets te hoog gegrepen zijn, daarom komen we bij optie 2: Schrijf erover

Hoe triest ook, soms is het te laat om je tegenover iemand uit te spreken over het verleden. In dat geval zit je zelf – nogmaals – met de gebakken peren. Je zult je moeten uitspreken op een andere manier. Dat kan met pen en papier. Spuug je gal op een blanco vel en ga los.

Maar, houd het niet alleen hierbij en probeer niet in de slachtoffer rol te schieten. Je mag ook gerust naar jezelf kijken: welk feit (geen aannames) raakt je het meest en wat zegt dat over jezelf? Wat zou je tegen een kind zeggen dat hiermee zou zitten? Wat heb je nodig om het goed te maken? Ook daar komt een stukje braintraining bij kijken: door een positieve afsluiting op papier te schrijven, die je dus zelf verzonnen hebt, kun je je hersenen de positieve kant opsturen. Pas je verwachtingen aan

Vaak word je teleurgesteld omdat mensen niet voldoen aan je verwachtingen. Wake up call: jouw verwachtingen zijn sneller aangepast dan het karakter van iemand anders. Bijstellen, die handel dus! Gebruik je verstand

De reden dat loslaten niet lukt, is omdat je emoties in de wegzitten. Tijd om de situaties eens vanuit je ratio te bekijken. Omarm de gevoelens die je liever zou wegstoppen en geef ze aandacht. Máár, doe dit niet te lang. Spreek een tijd af met jezelf, bijvoorbeeld een kwartier of halfuur. Besteed je geplande loslaat-tijd effectief om erachter te komen hoe je je emotionele wond kunt genezen. Hierdoor vecht je niet langer tegen en laat je je wrok als het ware smelten.

