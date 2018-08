Jammer maar helaas: afvallen in de zomer is écht lastiger

Je hebt het vast weleens iemand horen zeggen: summer bodies are made in winter. En dat blijkt geen onzinnige uitspraak te zijn, want wil je in de zomer – vlák voordat je op vakantie gaat – nog wat kilootjes kwijt? Dan zal je merken dat het veel lastigere opgave is. Deskundigen leggen uit hoe dat kan.

Een bitterballetje hier, een wijntje daar en nog één ijsje om het af te leren: in de zomer vliegen verleidingen als deze je om de oren. Maar dat is niet de enige reden waarom het in de warme maanden een stuk lastiger is om gewicht te verliezen.

Koelere plekken

Want geef toe, als het buiten heerlijk strandweer is, heb je veel minder zin om te sporten, toch? ‘Als het buiten erg warm en vochtig is, hebben we minder snel de neiging om te gaan wandelen, fietsen of joggen’, aldus assistent-voedingsprofessor Debra Sheats. ‘In plaats daarvan zoeken we liever de koelere plekken op en zitten we op het terras met een goed boek.’

Metabolisme

Als we voedingsdeskundige Sharon Palmer mogen geloven, staat daarnaast je metabolisme op een lager pitje in de zomer. Dat heeft te maken met de hogere temperaturen. Je lichaam heeft het dan namelijk al warm en hoeft niet extra hard te werken om warmte te produceren; wanneer het buiten koud is, verbruikt je lijf wél energie om op temperatuur te blijven. En dat scheelt een hoop: volgens Debra werkt je stofwisseling tien procent langzamer in de zomer ten opzichte van de winter.

Stofwisseling versnellen

Wil je ervoor zorgen dat je stofwisseling wél snel z’n werk doet in de zomer? Dan zal je toch regelmatig moeten blijven sporten. ‘Ga ’s ochtends vroeg of ’s avonds laat nog een rondje hardlopen of wandelen wanneer het echt te warm is’, adviseert Sheat.

Hoewel het lastiger is om af te vallen in de zomer, betekent het dus niet dat het onmogelijk is. Wat je in elk geval niet moet doen, is dat extra kilootje afschuiven op je tragere stofwisseling. Palmer: ‘Het is belangrijk om te weten dat er over een jaar tijd alleen maar kleine schommelingen in je stofwisseling kunnen plaatsvinden en dat die temperatuursverschillen veel te klein zijn om échte significante veranderingen in je metabolisme te veroorzaken.’