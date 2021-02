Jantje huilt, Jantje lacht: zo handle je die lockdown-moodswings

Het ene moment voel je je prima, het andere moment zak je in diepe treurnis of ontsteek je in woede omdat níemand weet hoe lang corona nog gaat duren – en of het überhaupt ooit stopt. Veel mensen ervaren de lockdown als een emotionele rollercoaster, wat deze toch al ingewikkelde tijd bepaald niet makkelijker maakt.

Neurologen weten dat een eerste emotionele reactie maar zestig tot negentig seconden duurt. Technisch gezien behelst je stemming dus alles wat er na die negentig seconden gebeurt. Om die lockdown-moodswings de kop in te drukken, is het belangrijk dat je die anderhalve minuut niet meer je humeur voor de rest van de dag laat domineren. Dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Toch kun je met kleine stappen die balans al terug vinden en van een initiële emotie naar een positiever humeur (terug) bewegen. Deze tips gaan je helpen.

Van angstig naar geankerd

Uit onderzoek blijkt dat vrouwen twee keer zo veel piekeren dan mannen. We hebben daardoor vaker last van angsten. Vrouwen zoeken daardoor ook sneller een verband tussen negatieve dingen die in het verleden zijn gebeurd en negatieve dingen die in de toekomst zouden kunnen gebeuren. Angst doordat je je laat leiden door het verleden, werkt je tegen. Het houdt uit je de realiteit en weerhoudt je van helder denken. Als je bang bent, ben je niet echt aan het leven. Je bent aan het overleven. Je houdt je stevig vast terwijl je wacht totdat die angst overwaait.

Het is een cliché maar een waarheid als een koe: het enige wat we hebben, is nu. Leer daarom wat meer in het nu te zijn. Blijf bij wat er voor je ligt. Bedenken dat vervelende herinneringen, schaamte en spijt niet verkeerd zijn, maar zie ze als niet-bedreigende zaken die je verleden kleuren. Het verleden is geweest, je hebt geen controle over de toekomst, dus focus je op het nu om door te gaan. Straf jezelf niet af als je merkt dat je geest weer afdwaalt, maar merk het op en probeer daarna weer in het nu te komen.

Van gestrest naar vastberaden

Als je van nature wat pessimistisch bent, reageer je sneller gestrest op een spannende situatie. Als je baas bijvoorbeeld vraagt of je ‘zo even tijd hebt’, schiet je hartslag omhoog en ben je ervan overtuigd dat je ontslagen wordt. Stresshormoon cortisol giert door je lijf totdat blijkt dat je baas alleen even wilde horen hoe het met je gaat.

Probeer stress voortaan als een uitdaging te zien. Beschouw als het een project dat je moet tackelen. Om in dat project te slagen, stroomt je bloed sneller naar je hart en hersenen en zorgt voor een korte piek van cortisol. Die verschuiving van perspectief is niet van de een op andere dag gemaakt, maar probeer het te zien als het leren van een nieuwe taal. Je wordt er langzaam maar zeker vaardiger in. Probeer de woorden ‘ik moet’ te vervangen door ‘ik wil’. Het is een subtiel verschil dat een wereld van verschil maakt als je je to do-list te lijf gaat. Zo kweek je zín om die nieuwe avonturen aan te gaan in plaats van dat je overweldigd en verlamd raakt door angst.

Van uitgeput naar besluitvaardig

We leiden allemaal drukke levens en er is altijd wel wat te doen. Geen wonder dat je hoofd vol voelt. En dan zijn we ook nog eens allemaal gezegend met een geheugen, leervermogen en cognitieve skills die juist aanslaan op het moment dat je rust pakt. Dat is zo’n beetje de standaard instelling van het brein. Dat is ook de reden waarom je de beste ideeën bedenkt als je onder de douche staat of iets herinnert tijdens je standaard wandeling naar het station.

Onze hersenen hebben geen superkrachten en wilskracht is eindig. Hoe meer wilskracht je gedurende de dag gebruikt, hoe minder je ervan overhoudt. Daarom ben je chagrijnig als je moe bent en maak je verkeerde beslissingen na een slechte nachtrust. Het maakt je uitgeput.

Het is dan dus tijd om zelf de controle te pakken. Als je geen tijd hebt om lang te ontspannen, kun je dat ook doen door jezelf te trakteren. Niet per se op taart (mag wel), maar door iets wat positief is. Die kleine genietmomentjes geven je de kracht om de rest van de dag door te komen. Bedenk nieuwe rituelen die je de kans geven om op te laden. Het kan zoiets simpels zijn als een wandeling tijdens de lunch, een nieuw boek kopen of in bad liggen. Onthoud dat dat niet egoïstisch, maar helend is.

Van zelfkritiek naar zelfacceptatie

Jezelf niet mooi vinden doet pijn. Een onflatteuze foto kan desastreus zijn voor je zelfvertrouwen. Dat is een duister gegeven waar bijna geen enkele vrouw aan ontkomt. Uit onderzoek van Dove blijkt dat in Japan 92% van de vrouwen niet blij is met haar lichaam. In Engeland is dat 80%. Uit datzelfde onderzoek blijkt ook dat 82% van de vrouwen weleens iets heeft afgezegd omdat ze zich niet goed voelde over haar uiterlijk.

Zoek eens een foto van jezelf van een paar jaar geleden op. Dikke kans dat je er toen (ook al) fantastisch uit zag, maar je jezelf te dik/te dun/niet goed genoeg vond. Door zó bewust te zijn van hoe we eruit zien, wat we dragen en wat we hebben, blokkeren we onszelf. Je moet jezelf eigenlijk losweken van dat ego.

Eigenlijk zou je daarom Instagram ook moeten verwijderen. We weten het: dat is net zo kut als zeggen dat je iedere dag naar de gym moet. We hebben het gehoord, we weten het, we willen het niet. Probeer als startpunt in ieder geval met een bezem door je Instagramaccount te gaan. Ontvolg iedereen die je geen goed gevoel geeft. Volg alleen de mensen die je een goed en geaccepteerd gevoel geven.

Het vraagt om heel wat oefening, maar op een gegeven moment lukt het je leven en jezelf in een positiever daglicht te zien. Dan geloof je niet meer alles wat je denkt en voorkom je dat iedere emotie die opdoemt meteen met je aan de haal gaat.

Bron: Red | Beeld: Getty