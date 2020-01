Lijkt januari voor je gevoel eindeloos te duren? Dit is waarom

Je knippert één keer met je ogen en december is voorbij. Maar in januari lijken dagen wel weken, weken voelen als maanden en de maand duurt bijna een jaar. Oké, dat klinkt misschien overdreven, maar waarom lijkt januari eindeloos te duren?

Lees ook:

Zo voel je je energieker in de ochtend zónder koffie te drinken

Volgens professor neurowetenschappen aan de Universiteit van Groningen Hedderik van Rijn, gespecialiseerd in tijdsperceptie, heeft het veel te maken met de manier waarop we tijd aanvoelen. Deze wijze is bijzonder subjectief, zo verklaart hij. ‘Het bijzondere aan tijd is dat het geen eigen unieke set receptoren heeft, zoals ons gezichtsvermogen of gehoor. We hebben wel een soort van centraal tijdscentrum in onze hersenen, maar de info die daar bij elkaar komt halen we uit allemaal andere zintuigen en hersengebieden. Wanneer we dus bijvoorbeeld iets zien of horen voegen we daar een bepaalde tijdscomponent aan toe, die we dan gaan ‘uitlezen’ om te weten hoeveel tijd er voorbij is.’

Januari eindeloos

Time flies when you’re having fun lijkt dan soms ook écht van toepassing. Voor je weet het is het zondagavond en kun je de dag erna weer aan het werk. Dit komt doordat wanneer je veel nieuwe informatie moet verwerken, je interne klok een stuk sneller gaat tikken. Toch als je terugkijkt op bijvoorbeeld dat weekendje weg, leek dat veel langer te zijn dan bijvoorbeeld wat dagen thuis. Puur omdat je zóveel nieuwe, leuke dingen hebt gedaan, is er veel meer opgeslagen is in je geheugen.

Feestmaand

En daar zit volgens van Rijn nu ook nét de reden waarom januari zo traag vooruit lijkt te gaan. ‘Na december, een maand die gevuld is met feest, met mensen terugzien, met nieuwe sensaties zoals bijvoorbeeld de ijsbaan die weer in de stad is, lijkt januari wel heel erg saai. Bovendien moet je ook heel wat klusjes klaren die minder fijn zijn als de kerstboom zetten, cadeautjes kopen of dessert maken voor je geliefden.’

Tripje

De koffers pakken om in januari even weg te gaan is volgens de professor dan ook helemaal geen slecht idee. Doordat je iets hebt om naar uit te kijken, zal de tijd toch net iets sneller lijken te gaan. ‘Maar het feit dat iedereen de hele tijd zit te tweeten dat januari zo lang duurt helpt de zaken niet vooruit, letterlijk’, grapt van Rijn. ‘Wanneer je constant memes tegenkomt waarin mensen zeggen dat deze maand eindeloos duurt, beïnvloedt dat niet alleen je eigen mening, maar zorgt dat er ook voor dat je telkens opnieuw op je interne klok kijkt, waardoor het langer lijkt te duren.’

Duurt lang

Denk maar eens na, wanneer je heel bewust bent van de tijd, zullen de wijzers van de klok juist langzamer tikken dan ooit. Van Rijn: ‘Een halfuur op de bus wachten lijkt langer te duren dan een halfuur een aflevering van je serie kijken. Januari is op deze manier een beetje het op de bus wachten van het jaar.’



Bron: De Morgen | Beeld: Unsplash