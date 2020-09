Dat is schrikken: zoveel jaren spendeer je in je leven aan brak zijn

Een kater, niemand vindt het leuk en toch zitten we er vaker mee opgescheept dan we willen. Eén drankje wordt al gauw twee drankjes, en hoe de rest van de avond verloopt weten we allemaal. De volgende ochtend? Spijt, heel veel spijt.

Hoofdpijn, misselijk en tot weinig toe in staat. Een kater is geen ramp natuurlijk. De hele dag op de bank met een dekentje, noem je geen straf. Maar heb je enig idee hoeveel jaren je gemiddeld met een kater rondloopt? Pas op, hiervan ga je schrikken.

Zoveel jaren heb je last van een kater

Een Britse studie heeft uitgezocht hoeveel jaren je gemiddeld last hebt van een kater (bedankt, Britse studie). Vrolijk worden we er namelijk niet. Als je alle dagen bij elkaar optelt, kom je gemiddeld uit op zo’n 724 dagen. Dat betekent dat je ongeveer twee jaar van je leven rondloopt met een kater. Auw… Dat doet pijn. Maar vergeet niet dat je ook 724 geweldige avonden hebt beleefd!

Bron: Beautify | Beeld: Unsplash/Kinga Chicewicz