Je focus verbeteren? Zo raak je minder snel afgeleid

Of je nu thuis aan het werk bent of weer op kantoor, er is altijd wel ergens afleiding te vinden. Die collega die je de laatste gossip vertelt, het zoveelste pakketje dat je besteld hebt: je concentratielevel bereikt regelmatig een dieptepunt. Zo kun je je focus verbeteren.

Het is soms namelijk wel lekker om je helemaal te verliezen in iets. Of het nu puzzelen is, of omdat je echt even volle bak aan de slag wil, het maakt dat je in kortere tijd meer gedaan kan krijgen.

Focus verbeteren

Toch is afleiding niet per se slecht: als je merkt dat je het nodig hebt om even te kunnen ontspannen, kan het je alleen maar helpen om daarna wel gefocust verder te gaan. Maar wanneer je hele dag bestaat uit een aaneenschakeling van deze momenten, dan zullen je weken je meer overkomen, dan dat je ze echt kunt plannen.

Niet storen

De kantoortuin is voor veel mensen nu niet echt de perfecte omgeving om goed in te werken. Een noise cancelling headphone kan daarom al helpen om alle ruis buiten te houden. Merk je dat vooral alle berichten in de chats de hele dag door je van je taak afhouden? Dan is het goed om dit te bespreken met je manager en collega’s. Het kan al nuttig zijn om elke ochtend in een videocall alle vragen te bespreken, zodat je daarna ongestoord aan de slag kunt.

Eigen gedrag

Maar toch is het niet geheel de grote boze wereld die jou uit je focus haalt. Als je eerlijk bent, ben je zelf ook een grote veroorzaker van alle afleiding. Je hebt jezelf een bepaald gedrag aangeleerd, waardoor je de drang voelt om continu nieuwe berichten, de nieuwste updates en ga zo maar door te checken. Het is daarom verstandig om over te stappen op singletasking. Ja, het woord zegt het al, je bent hierbij dus niet meerdere dingen tegelijk bezig, maar zorgt dat je zeg een kwartier alleen maar aan één opdracht mag werken. Daarna neem je kort pauze, waarin je jezelf weer wat tijd om te scrollen toestaat. Gelukt? Dan kun je deze periode langzaam uitbouwen naar bijvoorbeeld een uur.

Piekermodus off

Nou goed, dan heb je dat allemaal gedaan, maar je hersenen kun je moeilijk uitzetten. Het piekeren gaat vanzelf, ook al dwing je jezelf nog zo goed om je te concentreren op die ene taak. Je al bewust zijn van deze kleine momentjes waarop je afdwaalt, is al een goed begin. Zo kun je zodra je dit opmerkt, proberen om je te herpakken. Gaat het echt niet uit je hoofd? Schrijf het dan op. Zo kun je er later op terugkomen, maar is het wel even compleet uit je mindset.

