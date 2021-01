De volgende keer als iemand tegen je zegt: ‘ik ben allergisch voor sporten’, kun je dat best voor waar aannemen. Het blijkt namelijk écht te kunnen. Ligt er natuurlijk wel een beetje aan wie het tegen je zegt en op welk moment (die ene vriendin die op zaterdagochtend ineens ‘allergisch is’, omdat ze de avond ervoor twee flessen wijn leegdronk, nemen we natuurlijk niet serieus).

Je kunt dus écht allergisch zijn voor sporten. Hoe zit het? De officiële term: inspanningsanafylaxie, ofwel exercise-induced anaphylaxis (EIA). Deze allergie is pas bekend sinds 1979 en is geen grapje: het kan zelfs levensbedreigend zijn. Overigens zijn er maar héél weinig mensen die het hebben, vijftig op de honderdduizend, ofwel 0.05% kans voor jou. De meeste mensen die het zeggen, kun je gewoon onder het kopje ‘aansteller’ scharen.

Symptomen

Goed, we begrijpen dat je wilt checken of jij niet toevallig allergisch bent (want allerbeste excuus ooit!), dus dit zijn de symptomen:

Ademhalingsproblemen

Diarree

Huiduitslag

Jeuk

Galbulten

Netelroos

Braakneigingen

Gevoel flauw te vallen

Mensen met EIA krijgen de klachten doordat de lichaamstemperatuur stijgt bij beweging. Er kan dan een allergische reactie ontstaan die leidt tot bovenstaande klachten. Maar, er bestaat nog een variant: deze heeft te maken met eten in combinatie met sporten en het: Food dependent exercise induced anaphylaxis (FDEIA).

Voedsel & allergisch voor sporten

FDEIA houdt in dat als je vier uur na het eten van bepaald voedsel gaat sporten, je last kunt krijgen van klachten. Het voedsel waar mensen dan last van kunnen krijgen is vaak tarwe, tomaten, pinda’s of andere noten. Secretaris Frans Timmermans van het Nederlands Anafylaxis Netwerk zegt hierover tegen AD: ‘Er zijn veel verschillen in de mate waarin mensen allergisch zijn. Sommige mensen krijgen al klachten als ze gaan stofzuigen.’

Denk je nu: YES, goed excuus, dan hebben we slecht nieuws. Timmermans vertelt aan AD: ‘Je kunt klachten vaak voorkomen door een antiallergietablet in te nemen voor de inspanning. En soms is een stevige work-out net te veel, maar kun je wel rustig fietsen en toch in beweging blijven.’

Helaas, geen pindakaas

Dus, helaas (liever geen pindakaas voor het sporten als je allergisch bent), er is altijd een manier om in beweging te blijven. Denk je dat je echt allergisch bent? Bespreek dit dan natuurlijk met je huisarts. In alle andere gevallen: je voelt je na het sporten altijd beter dan ervoor, dus go for it (of niet, zelf weten).

