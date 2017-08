Je plas ophouden: slecht of niet?

Als je moet, dan moet je. Maar soms komt het gewoon even niet uit of is er geen toilet in de buurt. Je plas ophouden is de enige optie. Maar is dat eigenlijk niet slecht voor je?

Women’s Health vroeg het aan uroloog Olaf Vrooman.

Het kan geen kwaad om je plas een keer lang op te houden, maar doe het niet te vaak. ‘Je moet eigenlijk nooit langer dan vier uur ophouden. De kans bestaat dat je blaas chronisch overrekt als je daar een gewoonte van maakt. De blaas wordt minder knijpkrachtig en plast minder makkelijk leeg, waardoor de kans op een infectie stijgt,’ zo zegt Vrooman, uroloog in het Arnhemse Rijnstate-ziekenhuis.

Maar het is ook zeker niet nodig om bij de kleinste blaasprikkel een toilet op te zoeken. ‘De blaas geeft een paar keer aan dat ‘ie vult en je hersenen bepalen of het uitkomt. Je gaat echt te vroeg als je bij de eerste aandrang al gaat plassen. Doe je dat regelmatig, dan went je blaas aan die kleine plasjes en moet je nog veel vaker naar de wc.’

