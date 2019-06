Jemima Kirke over de Amerikaanse abortuswet: ‘Het is een troef om gekleurde mensen in armoede te houden’

Lena Dunham kennen we inmiddels als een uitgesproken feminist, maar haar bff Jemima Kirke – die we vooral kennen als Jessa Johansson, de weelderige wildebras uit Girls – doet minstens zo’n rake uitspraken. In een interview met Jane Mulkerrins van de Britse Grazia laat ze haar vlijmscherpe mening horen.

Girls girls girls

Schrik niet; het is inmiddels alweer tien jaar (!) geleden dat Jemima haar goede vriendin Lena Dunham hielp bij een pilot aflevering van wat later Girls zou worden. De serie, over vier jonge vrouwen in hun twintiger jaren en hun leven in New York, ging in 2012 in première en groeide uit tot een groot succes. Alle zes de seizoenen werden kritisch bejubeld en het bleek vooral voor Lena Dunham, tevens schrijfster van de show, de grote doorbraak.

Maar terug naar Jemima. De 34-jarige actrice groeide op in wat je zou kunnen omschrijven als een welgesteld Amerikaans gezin en leerde Lena Dunham kennen op de liberale middelbare school St. Ann’s in Brooklyn. Na de middelbare school vertrok Jemima naar de kunstacademie waar ze leerde schilderen, iets waar ze naast acteren nog steeds druk mee is.

‘You create unhappy families’

Vanaf het moment dat ze bekend werd, is Jemima open én kritisch geweest over haar persoonlijke leven. Haar eigen leven heeft namelijk wel wat weg van het leven van Jessa, haar karakter in Girls. Ook Jemima heeft te maken gehad met drugsverslavingen, is verkracht door een drugsdealer in haar twintiger jaren en heeft een abortus ondergaan.

Sterker nog; Jemima sprak al publiekelijk over abortus toen het nog geen hot topic was. Vier jaar geleden deelde ze haar verhaal in een video voor het Center for Reproductive Rights. Ook nu spreekt ze zich daarover uit: ‘Ik heb nog niets geschreven over de meest recente terugval van abortusrechten, omdat ik boos ben. Ik ben boos op de manier waarop over deze kwesties wordt gesproken, omdat ras achterwege wordt gelaten.’

Ze legt uit: ‘Deze abortuswet is gewoon een nieuwe manier om vrouwen en onze rechten tegen te werken, natuurlijk, maar we hebben het hier wel over Alabama. De nieuwe wetgeving is vooral een manier om gekleurde mensen in armoede te houden. Om ze te blijven onderdrukken. Om ze baby’s te laten krijgen, om ze slechte moeders te laten worden en om ze vervolgens te kunnen arresteren. Als een vrouw niet kan kiezen of ze een baby wil houden of niet, dan creëer je ongelukkige gezinnen.’

Sex, drugs and rock ’n roll

‘Sex, drugs & rock ’n roll’ zijn volgens de actrice nog zoiets waar een hoop misgaat. ‘Het irriteert me dat mensen ‘seks en drugs’ in één categorie onderverdelen. Seks is onze door God gegeven uitlaatklep, ons genot, datgeen dat ons geen pijn doet. Het is volledig voor plezier. Maar meisjes schamen zich in hun tienerjaren zo voor seks, dat het vaker voorkomt dat ze drugs gebruiken dan dat ze seks hebben. Daarom kampen we met drugsverslavingen, terwijl niemand weet hoe je intiem moet zijn.’

Benieuwd naar het laatste werk van Jemima Kirke? Ze is binnenkort te zien in Wild Honey Pie!.

Bron: Grazia UK, beeld: Getty Images