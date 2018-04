Kijktip voor vanavond: het openhartige #jesuisdepri op NPO3

Helaas is het een hot topic: depressiviteit onder jongeren. Een op de 15 jongeren in Nederland tussen 18 en 24 jaar worstelt met depressies. Maar wél achter gesloten deuren. Met het nieuwe programma #jesuisdepri wil de KRO-NCRV deze depressies onder jongeren bespreekbaar maken. Vanavond wordt de eerste aflevering uitgezonden op NPO3.

#jesuisdepri

#jesuisdepri is een vierdelige serie waarin Jan Kooijman vijf jongeren volgt die depressief zijn of zijn geweest. Anne, Eleanor, Maaike, Jynthe en Elwin vertellen openhartig over de oorzaken van hun ziekte, het intense gevoel van ongelukkig zijn, de angst voor of verlangen naar zelfmoord en de worsteling om uit hun depressie te komen.

Achter gesloten deuren

Een belangrijk aspect van depressie is dat deze zich vaak achter gesloten deuren afspeelt. Voor de buitenwereld lijkt er vaak niets aan de hand, terwijl zelfdoding onder jonge mensen doodsoorzaak nummer 1 is. Anne, Eleanor, Maaike, Jynthe en Elwin geven een indringend en aangrijpend beeld van hun leven met een depressie. Ook hun ouders, familie en vrienden vertellen over de impact die hun depressie op hun leven heeft.

True Selfie

#jesuisdepri is onderdeel van de #TrueSelfie-weken op de NPO3, met als doel om psychische problemen onder jongeren bespreekbaar te maken. De eerste aflevering wordt vanavond om 21:30 uur uitgezonden.

Bron: NPO3 | beeld: #jesuisdepri