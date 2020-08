Last van jeukende borsten? 7 dingen die deze (soms ongemakkelijke) jeuk veroorzaken

Wanneer je last hebt van jeuk, is je eerste reflect natuurlijk om te krabben. Dit voelt wellicht een beetje awkward als het je borsten zijn die jeuken. Alle vrouwen hebben hier weleens last van. Waar komt die jeuk eigenlijk vandaan?

Jeuk kan door allerlei factoren veroorzaakt worden. Ook wanneer je jeuk hebt aan je borsten.

7 dingen die jeuk aan je borsten veroorzaken

1. Je beha te weinig wassen

We hebben allemaal een favoriete beha en toegegeven: soms ziet ‘ie de binnenkant van de wasmachine íets te weinig. Je hoeft je beha natuurlijk niet dagelijks te wassen, maar te weinig wassen is ongezond. Ongewassen kleding houdt bacteriën vast en die kunnen jeuk veroorzaken.

2. Je bent verbrand

Misschien heb je lekker op het naaktstrand gelegen, of in je beschutte tuin. Wie te lang of zonder bescherming de zon ingaat, weet dat dat voor problemen kan zorgen. Een verbrande huid, zorgt voor jeuk. Vervelend, wel goed te verklaren.

3. Je hebt uitslag door de warmte

Is het een zomerse dag? Of zit je middenin een heavy work-out? Wanneer je huid oververhit raakt en je transpireert, kan dat irritatie veroorzaken. Ook op je borsten. Hier kan je natuurlijk niet altijd iets tegen doen. Tip van ons: draag luchtige kleding.

4. Je wasmiddel of wasverzachter irriteert je huid

Niet elke wasmiddel of wasverzachter is een goede match met je huid. Het kan zijn dat de jeuk veroorzaakt wordt door een allergische reactie.

5. Je borsten raken geïrriteerd door je beha

Wasmiddel kan irritatie veroorzaken, ook beha’s hebben die macht. Sommige huiden reageren slecht op bepaalde stoffen. Zo zitten in beha’s veel synthetische stoffen, niet iedereen kan daar goed tegen. Polyester en latex zijn stoffen die de huid van mensen het meest irriteren. Mocht je last hebben van een gevoelige huid, wil je deze stoffen misschien mijden.

6. Je hebt last van een schimmelinfectie

Ja, een schimmelinfectie kan je aan je vagina hebben, maar ook onder je borsten. Hier kan namelijk vocht komen vast te zitten, wat schimmels lekker vinden. Dit veroorzaakt – je raadt het al – jeukende bosten.

7. Je slikt medicijnen die jeukende huid veroorzaken

Medicijnen komen soms met allerlei soorten bijwerkingen, waaronder jeuk. Check dus even de bijsluiter, mocht je er veel last van hebben. Mocht het zo zijn dat je geen oorzaak kan vinden, maar de jeuk wel veel last veroorzaakt, kan je altijd een afspraak met de huisarts maken.

Bron: NSMBL | Beeld: iStock