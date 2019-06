Jij zet je toch zeker ook in voor het standbeeld van Corry Tendeloo?

Corry Tendeloo, wie kent haar niet? Ehm, jij, wij? Heel goed, dat brengt ons direct bij het probleem van vandaag: Corry Tendeloo is voor velen een onbekende naam. En dat terwijl we best veel aan haar te danken hebben. Lees even verder en zet je in voor Corry, want zo doen wij dat anno 2019.

Ontmoet Corry Tendeloo

We gaan terug naar het jaar 1955. Toen bereikte Corry de mooiste triomf van haar carrière. Want Corry – fractielid van de PvdA van 1947 tot 1956 – zorgde toen met haar Motie-Tendeloo voor de afschaffing van het arbeidsverbod voor getrouwde ambtenaressen. Wat dat verbod inhield? Nou, tot die tijd zorgde dit verbod ervoor dat juffen, secretaresses en andere vrouwen in overheidsdienst gedwongen werden ontslagen de dag na hun trouwen. Getrouwde dames hoorden immers niet te werken, dat idee. Mooi huwelijkscadeau, nietwaar…?

Maar Corry deed meer. In een vrijwel geheel mannelijke Tweede Kamer was het Corry die destijds vocht voor vrouwenrechten en emancipatie. Zo vocht ze ook voor het schrappen van de zogenoemde ‘handelingsonbekwaamdheid’ van getrouwde vrouwen in de Grondwet. Getrouwde dames zijn immers handelingsonbekwaam en moeten geen bankrekening kunnen openen of hypotheek of rekening kunnen afsluiten, dat idee.

Om even je geheugen op te frissen: in die tijd móchten getrouwde vrouwen wel werken voor bijvoorbeeld een (familie)bedrijf, maar alleen met toestemming van hun man en alleen als ze hun loon bij hem inleverden. De handelingsonbekwaamheid werd met hulp van Tendeloo afgeschaft in 1956. Hup hup Corry dus!

En wat nu?

Maar Corry overleed in 1956, slechts enkele maanden na de afschaffing van de handelingsonbekwaamheid. Dus wat hebben we nu nog met haar te maken?

Komt ‘ie: wie we eren, zegt iets over welke verhalen we belangrijk vinden om te vertellen. Als je bedenkt dat ruim 88 procent van alle grootstedelijke straten is vernoemd naar een man, zegt dat misschien genoeg: waar blijven de vrouwelijke straatnamen? Waar blijven de Corry’s van deze wereld? Corry Tendeloo (1897-1956) bracht verandering in ’t feit dat getrouwde vrouwen volgens de Grondwet ‘handelingsonbekwaam’ waren en gedwongen werden ontslagen. Een standbeeld waard toch? Op z’n minst.

Petitie

Daarom kun je vanaf vandaag een petitie ondertekenen, die bij de Gemeente Den Haag moet pleiten voor het plaatsen van een standbeeld voor Corry Tendeloo.

Immers, zou een standbeeld van Corry Tendeloo in het politieke hart van Den Haag niet een mooi begin zijn om onszelf en anderen kennis te laten maken met vrouwelijke voorvechters? Doe het voor jezelf, of voor je oma, of voor je nichtje en teken de petitie hier.