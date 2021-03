Smeren maar: Jojoba olie is de lifesaver voor je droge huid

Denk je aan een droge huid, dan denk je al snel aan vochtinbrengende smeersels met duur prijskaartje. En da’s zonde, want jojoba olie is vele malen goedkoper en werkt net zo goed – of misschien zelfs wel stukken beter. Je zou het zelfs een wondermiddeltje kunnen noemen. Ondergetekende bevestigt dat. It works.

Jojoba olie is misschien wel een van de meest onderschatte smeersels uit de winkelschappen. Het wordt gewonnen uit de zaden van de Jojoba struik. Technisch gezien is het geen olie maar een was, en het heeft dus ook een andere samenstelling dan de meeste andere bekende oliën.

Wondermiddel uit Amerika

De Jojoba struik groeit voornamelijk in droge woestijnachtige gebieden in Noord en Midden Amerika zoals Arizona, Californië en delen van Mexico. Daar wordt het al honderden jaren lang als huidverzorgingsproduct ingezet, en is het niet gek om op wondjes, plekjes, droge of geïrriteerde huid te smeren. Daar werd destijds al ontdekt dat de olie ontstekingsremmende eigenschappen heeft, maar toch wint jojoba olie pas een poos in Nederland aan populariteit.

Bijzondere samenstelling

Maar waarom is het dan zo’n bijzonder goedje? Nou, dit heeft alles te maken met de bijzondere samenstelling ervan; deze heeft veel weg van de talg die onze huid produceert. Wanneer je het op je huid smeert vertraagt de talgproductie van je huid, waardoor het ook ideaal is voor mensen met een vette huid.

Voor alle huidtypes

Omdat er veel vitamine E, belangrijke vetzuren én natuurlijke antioxidanten inzitten, brengt het de vochtbalans van de huid weer op orde. De olie werkt hydraterend, en is dan ook ideaal voor mensen met een zeer droge huid en een gevoelige huid. Dat klinkt tegenstrijdig gezien het ook de vette huid bestrijden kan, maar trust me, deze olie doet precies wat hij moet doen voor ieder huidtype. En omdat jojoba olie dus geen olie maar een was is, voelt deze niet vet aan en is ‘ie nog geurloos ook.

En alsof dat nog niet genoeg is, is het ook niet eens heel duur. Voor een klein flesje betaal je namelijk maar zo’n 8 euro. Met het oog op de prijs van de meeste dag- en nachtcrèmes, maakt dat deze olie best aantrekkelijk om eens te proberen, niet? Thank us later.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: Natural heroes | Beeld: Ben & Jerry’s