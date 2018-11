Wait, what? Jonge vrouwen krijgen na kankerdiagnose 13 procent minder salaris dan gezonde leeftijdsgenoten

Wrang nieuws op deze woensdag. Uit nieuw onderzoek blijkt dat jonge vrouwen met kanker minder salaris krijgen dan hun gezonde leeftijdsgenoten. Bij mannen is het verschil veel minder groot.

Dit blijkt uit data-onderzoek van UMC Amsterdam en Deloitte. Hiervoor werden salarissen en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt vergeleken van Nederlanders met en zonder de diagnose kanker.

Dubbel zo groot verschil

Hoewel het algemene beeld van de onderzoeksresultaten positief is, geldt dat dus niet vrouwen onder de 35 jaar. Zij verdienen over een periode van vijf jaar 13 procent minder dan niet-kankerpatiënten. Ook jonge mannen gaan er qua inkomen op achteruit als zij worden gediagnosticeerd met kanker. Toch is het verschil met jonge vrouwen alsnog dubbel zo groot.

Maar waarom?

Over de oorzaak is weinig bekend. Hier heeft men zich tijdens het onderzoek niet mee beziggehouden. Gezondheidseconoom Wim Groot deelt zijn vermoeden met dagblad Trouw: ‘Het is speculeren, maar het kan zijn dat vrouwen op jonge leeftijd door die ziekte ineens geconfronteerd worden met hun sterfelijkheid, en daardoor eerder kinderen krijgen en minder gaan werken. Of hun wereldbeeld verandert drastisch door hun ziekte, waardoor het belang van werken minder groot wordt.’

Tweede Kamerlid Steven van Weyenberg wil dat de minister in gesprek gaat met het UWV en de uitzendsector om te voorkomen dat mensen die kanker krijgen hun baan verliezen.