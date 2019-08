Ook Joseph Fiennes uit ‘The Handmaid’s Tale’ ziet bizarre gelijkenis met Trump-beleid: ‘Sommige vergelijkingen moeten worden gemaakt’

Hij zou het liever niet doen, maar een vergelijking tussen de maatschappij in de serie The Handmaid’s Tale en het Amerika van president Donald Trump moet haast wel worden gemaakt. Dat zegt de Britse acteur Joseph Fiennes, een van de hoofdrolspelers, in The Guardian.

‘Fred is zielig,’ zegt Fiennes over het personage dat hij speelt. ‘Hij heeft geen stem: dat is wat hem voor mij karakteriseert. Er gebeuren verschrikkelijke dingen in de serie die hij niet per se heeft afgekondigd, maar waar hij ook niet tegenin ging. Het laatste dat ik wil is het eerst over de regering-Trump hebben en dan over de Handmaid’s Tale, maar sommige zaken kan je niet, niet vergelijken. Kijk ik nu naar de Republikeinse leiders die niet in actie komen, dan denk ik aan Fred.’

In The Handmaid’s Tale, in Nederland te zien op Videoland, hebben christelijke fundamentalisten een totalitair regime gesticht. Een mannelijke elite bestuurt het land, vrouwen zijn er enkel om het huishouden te regelen of, in het geval van de zogenoemde Handmaids, om kinderen te baren. Fiennes speelt de rol van ‘commander’ Fred Waterford, een hoge overheidsfunctionaris en hoofd van het huishouden waar hoofdpersoon en Handmaid June (Elizabeth Moss) woont.

Het rode gewaad met de witte kap dat door de Handmaids wordt gedragen, wordt inmiddels ingezet bij betogingen. Bijvoorbeeld bij demonstraties tegen nieuwe, strengere anti-abortuswetgeving in de Amerikaanse staat Alabama. De 49-jarige Fiennes, de broer van Voldemort-acteur Ralph Fiennes, is blij dat hij via de serie een bijdrage kan leveren aan het maatschappelijk debat. ‘Het is geweldig. Het voelt alsof ik iets heb gedaan voor de maatschappij. We hebben de sneuheid van misogynie een gezicht gegeven.’

Ook China

Als je denkt dat Trump’s beleid iets weg heeft van The Handmaid’s Tale, kijk dan zeker ook even naar China. Daar werd afgelopen maart een database van 1,8 miljoen ‘breedready’ vrouwen ontdekt. Die ontdekking was toen te danken aan de ‘ethische hacker’ Nederlandse Victor Gevers. Met zijn werk wil hij ethische misstanden aan de kaak stellen. Niet voor niets luidt zijn motto: work for a cause, not applause.

Victor ontdekte een database van 1,8 miljoen vrouwen, gehost op een server in China, met hun persoonlijke gegevens, zoals leeftijd, burgerlijke staat, ID-nummers en adressen. De database bevatte ook een ‘BreedReady’-categorie, die de Chinese vrouwen een binaire score van één of nul gaf. Schijnbaar verwijzend naar hun potentieel om kinderen te krijgen. Het is niet bekend waar de database vandaan kwam.