Naast je sterrenbeeld heb je ook een eigen maanteken: dít betekent die van jou

Wij vrouwen zijn maar al te gek op het zoeken naar de maandelijkse horoscoop in een magazine. Dit gaat bijna altijd over je sterrenbeeld in een zonneteken, maar er bestaat dus ook een maanteken. Dit is complexer en vertelt je meer over jezelf. Maar wat betekent dit nou voor jou?

Een astrologisch portret is incompleet als je alleen kijkt naar het zonneteken in je sterrenbeeld. Er valt veel meer te ontdekken over je persoonlijkheid. Jouw maanteken wordt bepaald door de stand van de maan in de dierenriem, op het moment dat je wordt geboren. Het teken vertegenwoordigt je kwaliteiten en heeft invloed op wat jij diep van binnen nodig hebt.

Jouw verborgen sterrenbeeld

De maan in de horoscoop staat voor een aantal zaken in je leven. Een belangrijke is de band met je moeder, emotionele hechting en hoe je emotioneel in elkaar zit. Maar dat niet alleen, want het vertelt je ook meer over je routines, reacties en instincten.

Via het maanteken kun je erachter komen waar jouw zwakke plekken zich bevinden. Wanneer je emotioneel uit balans bent, kun je lichamelijke klachten krijgen. Dit kan bijvoorbeeld rugpijn zijn na een spannend tentamen of hoofdpijn na een week vol stress.

Wat heb jij hieraan?

Iedereen heeft een eigen gedetailleerd astrologisch portret en je kunt veel eigenschappen en gedragingen hieruit afleiden. Daarom is het zo leuk om hier meer over te leren. Met het in kaart brengen van je persoonlijkheid, ten aanzien van de sterren, leer je veel over jezelf. Je ontdekt jouw unieke talenten, eigenschappen en emoties. Deze kennis kun je weer handig inzetten voor carrièrestappen, de liefde, of de band met je familie en vrienden. Handig toch?

Jouw maanteken berekenen

Een maanteken kun je helaas niet achterhalen met je geboortedag, zoals bij het sterrenbeeld. De maan beweegt namelijk een stuk complexer, dus hiervoor zijn speciale tabellen of programma’s nodig om dit uit te rekenen. Dit kun je uitrekenen via deze website.

Bron: Astropsychologie.nl | Happinez.nl | Beeld: Unsplash