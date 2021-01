Juf gaat viral met een persoonlijke brief aan zwoegende ouders

Je kunt de wereld onderverdelen in twee groepen: zij die onderprikkeld zijn (relschoppers) en zij die overprikkeld zijn (ouders, obviously). Voor alle ouders die zich door thuisonderwijs slaan terwijl ze ondertussen ook nog wat gedaan proberen te krijgen, heeft de Britse juf Sarah White een persoonlijke brief gepend.

Sarah is hoofddocent op een basisschool in het Engelse Lancashire. Uit haar brief blijkt dat ouders aan de andere kant van de Noordzee net zo struggelen als ouders hier in Nederland. Voor al die ouders schreef de juf bij wijze van hart onder de riem een brief.

Jongleren

‘Vandaag schrijf ik jullie in de eerste plaats als moeder’, begint ze haar verhaal. ‘Deze week was zwaar. In de derde week van de lockdown voel ik als ouder de spanning. Mijn eigen twee kinderen hebben een immense hoeveelheid werk gekregen van hun school die ze amper kunnen bijbenen. Tussen het jongleren met mijn baan, het huiswerk van mijn kinderen en de pandemie door voelde ik deze week de spanning.’

‘We gaan door een zware tijd. Onze mentale gezondheid wordt getest. De donkere, regenachtige en besneeuwde dagen helpen ook niet mee. We moeten daarom elkaar steunen en hier samen doorheen. Je vraagt je misschien af waar ik naartoe wil met dit…’

Veilig en geliefd

Dat blijkt een schouderklopje voor alle zwoegende ouders. ‘Mijn belangrijkste reden om jullie te schrijven is: goed gedaan! Je overleeft een pandemie! Wat je persoonlijke omstandigheden ook zijn, wij geloven dat je het fantastisch doet. Als je kind veel magnetronmaaltijden heeft gegeten, tot laat opbleef, teveel op de Xbox zat en niet al het huiswerk af heeft… dat is oké! Wij weten dat voor onze pupillen wordt gezorgd, dat ze veilig en geliefd zijn en dat is op dit moment het belangrijkst.’

Sarah drukt de ouders van haar leerlingen op het hart zich vooral niet teveel druk op te leggen. ‘Als je op z’n best een halfuurtje samen kunt lezen of tafels kunt doen, dan is dat oké. Als je al het huiswerk wil doen ook. Maar laat alsjeblieft schoolwerk niet een extra druk zijn bovenop je baan houden, geld verdienen en je kinderen veilig houden. Ieders omstandigheden zijn anders en dat waarderen we.’

Tot slot biedt deze engel leerlingen en hun ouders een luisterend oor aan. ‘We zijn misschien gesloten, maar emotioneel zijn we er voor alle gezinnen. Als je steun nodig hebt, wil uithuilen, een virtuele kop thee wil drinken: we zijn er. Take care, blijf veilig en onthoud dat wij allemaal vinden dat je het geweldig doet.’

Amen.

De hele brief:

Bron: Glamour UK | Beeld: Getty