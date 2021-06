Smells good! Déze kaarsen ruiken naar je favoriete stad

Mis jij het reizen ook zo erg? Na een jaar thuis te hebben gezeten snappen we dat heel goed. Het bedrijf Homesick heeft hier iets op bedacht. Zij maken namelijk kaarsen die ruiken naar je favoriete steden. Zo ben je toch nog een beetje op vakantie.

Homesick

Sinds 2016 is het bedrijf Homesick al bezig om je dichtbij je laten voelen bij de mensen, plaatsen en ook momenten die er voor jou het meeste toe doen. Door een van hun kaarsen aan te steken voelt het weer alsof je door je favoriete stad loopt. Dit komt doordat er een sterke connectie is tussen herinneringen en geuren. Of de geur van de kaars zal helpen tegen de heimwee, of dat je juist nog meer verlangt naar die ene vakantie, dat weten we niet. Maar origineel is het zeker wel!

Assortiment

Het bedrijf heeft inmiddels een uitgebreid assortiment aan kaarsen. Er zijn kaarsen die ruiken naar bekende steden in Amerika, zoals Los Angeles of Miami. En ook hebben alle 50 staten van Amerika hun eigen kaars gekregen. Wil je liever de geur van een andere plek ruiken? Ook dat kan! Homesick heeft namelijk ook kaarsen met geuren van andere landen waaronder India, Frankrijk en Australië.

Onderzoek

Maar hoe creëer je nou de juiste geur bij het juiste land? Voordat Homesick de kaars op de markt brengt doen ze een hoop onderzoek. Voor elke stad, staat en land spreken ze met 30 tot 100 man en bezoeken ze een hele hoop lokale gebieden. Zelfs de geur van het eten op die plekken telt mee voor het bepalen van de geur. Daarom ruikt de Frankrijk-kaars naar verse croissants en een kop koffie geserveerd op een terras. Maar ook de bruisende energie in de straten is in de deurkaars verwerkt doormiddel van een lichte tabaksgeur en lavendel.

Leuk om te geven

Alle kaarsen worden gemaakt met natuurlijke sojawad en zijn stuk voor stuk handgenoten. De kaarsen gaan zo’n 60 tot 80 uur mee voordat ze zijn opgebrand. De geurkaarsen zijn een super leuk en origineel cadeau voor iemand die heimwee heeft naar een bepaalde stad of land. Of je verwent jezelf gewoon met zo een leuke kaars om alvast de sfeer van Hawaii te voelen en weg te kunnen dromen bij die hagelwitte stranden…

Je koopt de kaarsen voor $34.00 gemakkelijk via hun website Homesick.com

