Dit zijn de 5 redenen dat je kamerplant elke keer weer doodgaat

Ze zijn tegenwoordig in bijna elk huis te vinden: kamerplanten. Ze worden steeds populairder en zeker nu we allemaal thuiswerken prijken er in steeds meer woonkamers planten. Maar het is nog best wel een klus om ze mooi te houden. Want hoe zorg je er nu voor dat je kamerplant niet elke keer weer doodgaat?

Er zijn een aantal verschillende redenen dat je kamerplant doodgaat. Gelukkig zijn de meeste makkelijk op te lossen en hoef je nooit meer naar die zielige, bruine en hangende bladeren te kijken.

Lichtinval

Als jouw plant te weinig licht krijgt, houdt hij het natuurlijk niet lang uit. Maar dit hoeft niet altijd jouw schuld te zijn. In de winterperiode is het vaker en langer donkerder in huis en hierdoor krijgen de planten minder licht. Heb je een plant staan die veel licht nodig heeft, zal hij dan ook waarschijnlijk het loodje leggen. Als je het hele jaar door weinig licht in huis hebt, is het handig om te kiezen voor een plant die niet veel licht nodig heeft. Zoals planten met donkere en bijzondere bladeren, deze doen het goed in het donker.

Voedingsstoffen

Sommige planten hebben dus veel licht nodig, maar er zijn ook kamerplanten die niet zo veel licht nodig hebben. Deze krijgen vaak wel te veel licht. Hierdoor zullen de bladeren geel worden en uitvallen. Ook als de plant te weinig voedingsstoffen krijgt, zullen de bladeren geel worden. Bijvoorbeeld als er te weinig calcium in de grond zit. Gelukkig is het heel simpel om zelf plantenvoeding te maken. Het enige wat je doet is koffiedik, een bananenschil, eierschillen en een scheut water goed mixen. That’s it.

Té veel water

Ook een veelgemaakte fout, is je plant te snel water geven als hij er zielig bij staat. Vaak geef je de plant dan té veel water. Voel daarom eerst goed aan de grond. Als hij nat is, hoef je hem geen extra water te geven. Ook al lijkt het alsof hij het niet goed doet. Kijk ook altijd goed hoe vaak je de plant water moet geven. Hier bestaan zelfs handige apps voor.

Té weinig water

Natuurlijk is te weinig water geven ook een veelgemaakte fout. Als het blad een bruine rand krijgt of er verdroogd uitziet, is de kans groot dat je groene vriend te weinig water krijgt. Geef de kamerplant de volgende keer dus iets meer water.

Loslatende bladeren

Er zijn verschillende redenen waarom de bladeren van de plant constant loslaten. Het kan zijn dat er niks aan te doen is, omdat het een natuurlijk proces is. Wat je eventueel wel kan doen is de dode bladeren afknippen. Zo kunnen de voedingsstoffen nog wel naar de bladeren die in bloei zijn gaan. Als alle bladeren eraf vallen, is het tijd voor een grote schoonmaak. Haal de plant uit de pot, haal de aarde van de wortels af en knip de dode wortels weg. Deze herken je vaak aan de zwarte kleur. Plaats de plant dan in verse grond en voeg je zelfgemaakte plantenvoeding eraan toe.

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?

Bron: RTL Nieuws | Beeld: Getty