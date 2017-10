Dit zijn de karaktertrekken per sterrenbeeld waar mensen jaloers op zijn

Voor sceptici betekenen sterrenbeelden slechts één ding: de periode waarin je geboren bent. Maar voor aanhangers van astrologie staan sterrenbeelden voor zó veel meer. Dan is je levensloop en je karakter volledig te verklaren aan de hand van je sterrenbeeld. Je zwakke punten en je sterke punten, je voorkeuren en je afkeuren en zelfs je liefdesleven staan volgens hen geschreven in de sterren. Zo ook datgeen waar mensen je het meest voor benijden.

Sterrenbeelden

Of je nu in de sterren gelooft of niet, lezen over de karakteristieken van je sterrenbeeld kan altijd leiden tot nieuwe inzichten. Het is altijd interessant om te wete waarom mensen tegen je op kijken en waar mensen je voor benijden. Hieronder kun je per sterrenbeeld lezen waar mensen je het meest voor benijden

Ram

De meeste mensen benijden jou voor je onuitputtelijke energie. Je bent altijd op de hoogte en klaar om te gaan. Ook in de ochtend, wanneer de meeste mensen eerst cafeïne nodig hebben om wakker te worden, ben jij al up and running. Voor de mensen om je heen kan het soms vermoeiend zijn, maar je zult hen alleen vanwege jaloezie horen klagen.

Stier

Stieren hebben een onberispelijke smaak. Een verfijnde, sensuele smaak, die zich uit in je voorkeuren voor koken, muziek, romantiek. Jij proeft het verschil tussen Chardonnay en Viognier en beschikt over een natuurlijke elegantie.

Tweeling

Mensen zijn geneigd om jaloers te zijn op de charme van Tweelingen. Tweelingen zijn de gezellige, sociale vlinders van de groep. Tweelingen kunnen een kamer vol vreemden binnenlopen en uiteindelijk de gangmaker van het feest zijn. Dat is voor iedereen leuk, behalve als je de verlegen vriend of vriendin van Tweelingen bent.

Kreeft

Kreeften staan bekend om hun innige vriendschappen. Ze worden vaak gezien als extreem emotioneel, loyaal en gevoelig. Kreeften zijn in staat om diepe, innige relaties aan te gaan. Zo diep, dat het anderen jaloers maakt. Toegegeven, Kreeften kunnen soms doorslaan in hun gevoeligheid, want zelfs bij lichte grapjes kan de Kreeft al op haar tenen getrapt zijn.

Leeuw

“Wat benijden mensen niet aan mij?”, is de vraag die veel Leeuwen zich zullen stellen. Leeuwen zijn immers vrolijk, genereus en extravert. Hierdoor kan het zijn dat Leeuwen arrogant of egocentrisch overkomen, dus spendeer niet te veel tijd aan het opsommen van al je mooie eigenschappen ;-).

Maagd

Ben je Maagd? Dan zijn mensen jaloers op het feit dat je zo snel promoties maakt. Maagden zijn analytisch, praktisch en hebben een uitmuntende werkethiek. Hierdoor zijn Maagden geneigd sneller vooruitgang te boeken, op welke werkvloer dan ook. Hierdoor kun je soms overkomen als een betweter, dus wellicht is het handig om twee keer na te denken voordat je een collega een tip wilt geven.

Weegschaal

Weegschalen zijn in balans, social en houden van het buitenleven. Het Instagram-account van menig Weegschaal staat waarschijnlijk vol met perfect gestileerde poses onder een waterval, palmboom of exotisch strand. Je wordt benijd om – op het oog – je perfecte leven, maar je bent veel te lief om irritant te vinden.

Schorpioen

Mensen benijden Schorpioenen om hun seksuele kunnen. Schorpioenen lijken met alles wel raad te weten in de slaapkamer. Soms kun je een tikkie bezitterig of jaloers worden, dus probeer de ex van je partner niet te veel te stalken op social media.

Boogschutter

Boogschutters zijn de wandelaars en dromers van het leven. Je bent avontuurlijk en ontdekt graag nieuwe plaatsen. Mensen benijden je dan ook om het leven dat je op social media leidt. Al die reisfoto’s! Af en toe krijg je het verwijt een beetje vaag te zijn, maar dat heeft alles met je ‘free-spirit’ te maken.

Steenbok

Wanneer een Steenbok iets meent, dan meent ‘ie het ook héél serieus. Steenbokken zijn meester in zelf-discipline. Ben je eenmaal op het punt dat je écht gezond wil eten, aangekomen? Dan kan geen koekje je verleiden. Mensen benijden je om je discipline, want hiermee kun je alles bereiken, maar af en toe mag je hierin wat minder serieus zijn.

Waterman

Lieve Waterman. Ook wel de hippie van de sterrenbeelden. Met jou kun je plezier beleven, je bent progressief en onafhankelijk. Je wordt bewonderd om je betrokkenheid bij sociale issues, al hoef je niet beledigd te zijn als je omgeving hier niet in mee wilt gaan.

Vis

Vissen worden benijd om hun creatieve talenten. Of het nou om verven, schrijven, muziek of theater gaat, als Vis zwem je overal met schoonheid, emotie en authenticiteit door heen. Te veel emoties wel, af en toe, want soms kun je emo worden. Maar hey, dat draagt ook wel weer bij aan je mystieke karakter.