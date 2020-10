Karin (36) had trombose én kreeg corona: ‘Ik dacht dat ik gewoon een griepje had’

Op jonge leeftijd heel ziek blijken te zijn: het is iets waarvan je nooit hoopt dat het jou overkomt. Karin is 36 en heeft trombose.

‘Tien jaar geleden werd ik ernstig ziek. Zo ziek dat ik enkele dagen werd opgenomen op de IC. Later bleek dat ik diep veneuze trombose had in mijn rechter kuit.’

Geluk gehad

‘Na een verkeerde diagnose had ik een week later niet in de gaten dat ik geen griepje had, maar een dubbele longembolie. Totaal niet in de gaten dat ik op dat moment ernstig ziek was ben ik gelukkig door huisgenoten op die bewuste dag naar de huisarts gebracht. Hier kreeg ik op de drempel van de huisartsenpraktijk een hartstilstand en na reanimatie ben ik weer teruggehaald. Artsen staan er nog steeds versteld van dat ik nog leef en als je naar de statistieken kijkt heb ik heel veel geluk gehad, zeker omdat ik er geen groot letsel er aan over heb gehouden.’

Corona

‘Als jongvolwassene had ik het geluk dat mijn lichaam sterk en gezond was om dit te overleven. In en na de periode van revalidatie heb ik ingezet op vooruitgang. Niet stilstaan, maar kijken naar de toekomst. Dit jaar voelde ik me eindelijk fit genoeg om mee te doen met een triatlon. Helaas werd ik kort daarna ziek. Ik ben woonachtig in Uden, middenin de coronabrandhaard van Nederland. Ik had de ziekte flink te pakken (al weet ik niet helemaal zeker of ik het heb gehad, omdat er op dat moment nog bijna niet werd getest). Het ziekteverloop had veel gelijkenissen met mijn longembolieën 10 jaar daarvoor.’

‘Buiten dat dit al vervelend genoeg was gaf dit nog een extra angst. Ik had flinke last van benauwdheid en druk op de borst. Tussen al het hoesten door had ik nauwelijks lucht genoeg. Nadat het hoesten na ruim 2 weken wat minder werd kwam de vermoeidheid, maar ook hier weer de benauwdheid terug. Buitenadem zijn van rustig aan een trap oplopen. Later pas werd de connectie gevonden tussen COVID-19 en trombose. Ook voor deze groep (ex)patiënten en zeker ook de patiënten die niet in beeld zijn geweest omdat ze niet in het ziekenhuis hebben gelegen is extra longrevalidatie erg belangrijk. Ik vind het juist in deze tijd heel belangrijk dat trombose en longembolie nog meer op de kaart worden gezet. Vele mensen overlijden of houden blijvend letsel aan de ziekte over. Ik denk dat nog te weinig mensen van de ziekte en met name de ernst van de ziekte weten.’

Trombose

Wat is het eigenlijk precies, trombose? Bij trombose raakt een bloedvat verstopt door een bloedstolsel. Bij een bloedstolsel in een ader spreken we van veneuze of diep-veneuze trombose (DVT). Als een bloedstolsel in een ader losschiet, kan het verderop in het lichaam een verstopping veroorzaken. Dit heet een embolie. Een veel voorkomend voorbeeld is een longembolie. Als een deel van het lichaam geen zuurstof meer krijgt door een stolsel, bijvoorbeeld in de darmen of longen, dan spreken we van een darminfarct of longinfarct. En ja, dit is levensbedreigend. Ook ontstaan er door trombose een hartinfarct of herseninfarct. Ieder uur krijgen 11 mensen in Nederland te maken met trombose. Trombose is een van de belangrijkste doodsoorzaken in Nederland: 1 op de 4 mensen overlijdt aan de directe of indirecte gevolgen van deze ziekte.

Bron & Beeld Karin: Trombosestichting