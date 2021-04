Je koopt zo’n mooi mandje voor ze, maar ze liggen er nooit in. In plaats daarvan liggen ze op jouw laptop, boeken en dat ene shirtje dat je nou net vandaag aan wil. Maar waarom ligt je kat áltijd op jouw spullen? Uit een onderzoek van Hello Giggles blijkt dat het niet is om jou in de weg te zitten, maar dat er veel lievere redenen achter zitten.

Lekker geurtje

Misschien is het je al eens opgevallen dat je kat alleen geïnteresseerd is in spullen waar jij mee bezig bent. Dit komt omdat het naar jou ruikt. Katten zijn erg kieskeurig en willen het liefst in de buurt zijn van hun baasje, of iets dat ruikt naar hun baasje. Ze zien jou namelijk als de baas van het huis en voelen zich veel veiliger, rustiger en beschermd als ze in de buurt zijn van jouw geur.

Beschermen

Van oorsprong zijn katten geen huisdieren. Ze leefden buiten in het wild en moesten dus net zoals elk dier hun territorium beschermen. Nu ze bij jou wonen, is dat ook de plek die ze willen beschermen. Zeker de plek waar jij bezig bent. Zit je op een hoge plek als de keukentafel? Dan kun je er van uit gaan dat je kat bovenop je werk gaat zitten. In het wild is het handig om zo hoog mogelijk te zitten, zodat er genoeg overzicht is.

Aai me, mens

Lichaamstaal zegt veel over een mens en katten weten dat. Ze zijn dan ook super goed in het interpreteren van onze lichaamstaal. Als ze bovenop de spullen gaan zitten die je nodig hebt, krijgen ze aandacht. Hoe vervelend je het ook vindt, meestal geef je ze toch even een snelle aai over hun bol. Zo krijgen ze precies wat ze willen.

Temperatuur

Katten hebben het graag lekker warm. Daarom liggen ze ook graag tegen ons aan, in de zon, of op plekken waar warmte vanaf komt. Na uren Netflix te hebben gekeken, is een laptop lekker warm. Voor een kat is dit dan ook de ideale plek om eens lekker te gaan liggen. Zet die serie maar op pauze, daar komt nu niks meer van natuurlijk.

Bron: Cosmopolitan | Beeld: Getty