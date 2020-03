Kate Beckinsale deelt heftige ervaring met Harvey Weinstein: ‘Op mijn première trek je een strak jurkje aan’

De ochtend na de première werd Kate gebeld door Weinstein met de vraag of ze met haar dochter langs wilde komen, zodat hun dochters met elkaar konden spelen. ‘Hij liet zijn nanny de kinderen gelijk naar een andere kamer brengen. Zodra de deur dichtging begon hij te schreeuwen, omdat ze de première van de avond ervoor had verpest.

Verpest

‘Ik had geen idee waar hij het over had en begon te trillen. Hij zei: ‘Als ik een première organiseer, trek je een strak jurkje aan, schud je met je billen en je borsten. Je loopt niet over de rode loper gekleed als een verdomde lesbienne.’ Ik barstte in huilen uit’, vertelt Kate. De actrice probeerde nog uit te leggen dat ze het na de aanslagen ongepast vond om in een jurkje te verschijnen. ‘Hij zei dat het hem niet uitmaakte en dat als hij pussy wilde op zijn première, dat hij het zou krijgen.’