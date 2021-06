Kate Winslet wijst regisseur die haar buikje in seksscène wilde wegpoetsen af

In een interview met The New York Times vertelt Kate Winslet dat ‘Mare of Easttown’-regisseur Craig Zobel haar ‘verzekerde’ dat hij haar buikje dat te zien was in een seksscène zou wegpoetsen. ‘Je waagt het niet’, was Kate’s briljante reactie.

Kate Winslet speelt rechercheur Mare Sheehan in de bloedstollende detectiveserie ‘Mare of Easttown’. In de serie heeft ze een seksscène met crush Richard (gespeeld door Guy Pearce, het liefje van Carice van Houten). Regisseur Craig Zobel merkte tijdens het filmen op dat Kate’s bolstaande buikje te zien was en drukte haar op het hart dat hij dat zou wegpoetsen. Daar wilde de actrice (goddank) niks van weten.

‘Breng de lijntjes terug’

En dat is nog niet alles: Kate wees tot twee keer toe promotiebeelden voor de serie af omdat ze daar op teveel was geretoucheerd. ‘Ze zeiden: Kate, echt, dat kan niet’, en ik zei: ‘Jongens, ik weet hoeveel lijntjes ik rondom m’n ogen heb, breng ze alsjeblieft allemaal terug’.’

Geen filters

De kracht van haar personage Mare is juist dat ze niet zo gepolijst is als menig ander Hollywood-actrice. ‘Ik hoop dat in het spelen van de rol van Mare als vrouw van middelbare leeftijd, ik word binnenkort 46, mensen zich juist zo verbonden met haar voelen omdat er geen filters zijn. Ze is een volledig functionerend, gebutste vrouw met een lichaam en een gezicht dat beweegt op een manier die overeenkomt met haar leeftijd en wat ze heeft meegemaakt. Dat zien we veel te weinig.’

Zorgen

De glad gepoetste gezichten baren Kate zorgen. ‘Gezichten die veranderen, die bewegen, zijn prachtig. We weten alleen niet meer hoe we van die gezichten moeten houden omdat we die verstoppen onder lagen filters. Door social media kan iedereen zichzelf nu photoshoppen en airbrushen, en dat doen we ook. Ik maak me zorgen om deze generatie, want ik zie het voorlopig niet stoppen. Het maakt me verdrietig. Ik hoop dat het ze niet weerhoudt om aanwezig te zijn in het echte leven en niet alleen maar bezig zijn met het bereiken van onmogelijke schoonheidsidealen.’

Niet bewerken

Het is niet de eerste keer dat Kate zich hard maakt tegen overmatig photoshoppen. In 2015 eiste ze dat haar sponsor L’Oréal haar foto’s niet zou bewerken. Datzelfde deed ze later bij Lancôme. Laten we hopen dat er nog veel meer vrouwen als Kate opstaan om te bewijzen dat een filter je niet mooier of gelukkiger maakt.

Bron: New York Times | Beeld: Brunopress